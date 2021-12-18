Різдвяні дива Київради: Екопарк Осокорки - громаді, пільги - підприємцям, а гроші на культуру - приматам

У грудні столична міська рада перевершила саму себе - збиралася щотижня і ще до свята Миколая встигла прийняти бюджет, затвердити всі ключові міські програми і розглянути всі стоси земельних питань. Загалом бадьору і злагоджену роботу наших з вами депутатів могло затьмарити лише питання виділення земель під забудову на озерах Осокорків . І весь день роботи пленарного засідання 16 грудня невизначеність щодо нього нависала темною хмарою над світлими головами депутатів.

Незламний Екопарк Оскорки

Як ми писали раніше, мова йде про проєкт рішення, яким би Київрада відмовилася від своїх претензій в судах по кільком ділянкам, виданим раніше під забудову на півдні району Осокорки (Лівий берег Києва). Кілька років тому Київрада створила тут Екопарк і розірвала договірні відносини з забудовником, що планував освоїти їх під нові мікрорайони “Патріотика на озерах”. Після цього порушилася фінансова піраміда банка “Аркади”, яка фактично була забудовником, а інвестори проєктів цього банку лишилися без квартир. В 2021 році київська влада в особі міського голови Віталія Кличка підписала меморандум з постраждалими інвесторами “Аркади” і новим забудовником, Stolitsa Group. Тепер вже Київ пообіцяв дати 176 га земель Осокорків під будівництво новому забудовнику, а той 10% отриманих прибутків направить на завершення проєктів постраждалих інвесторів.

Фото: Facebook Сергей Пасюта Екопарк Осокорки

Але земля належить громаді, і тому своє слово має сказати Київрада - тобто представники містян. Тому й з\'явився проєкт рішення, яким Київрада фактичне відкличе свої судові претензії по розірваним раніше договорам оренди на ці ділянки. Судові засідання відбуваються прямо зараз і ініціативна група - депутати “Батьківщини” і ОПЗЖ, фракцій забудовників в Київраді - щосили намагається провести рішення в сесійній залі. Бо це вплине на позицію юристів КМДА в судах.

І ось тут починається найбільш дивне: спочатку його не винесли на минулу сесію, як обіцяли і як робиться часто, потім провели 15 грудня засідання робочої групи з представниками всіх фракцій Київради і обох сторін конфлікту (інвестори і екоактивісти) - а це вже явище нетипове. І ось сесійний день, питання є в попередньому порядку денному, але його має схвалити регламентна комісія. А та не може цього зробити, бо нема кворуму. А кворуму нема, бо…нема одного з членів комісії, який власне і є автором проєкту рішення - Віталія Нестора з “Батьківщини”. “Нестор не з'явився, оскільки в цей час збирав голоси “за” свій проєкт, але, схоже, не знаходив”, - розказала LB.ua одна депутаток. Фактично в групи забудовника Оскорків були лише голоси “Батьківщини” і ОПЗЖ, а СН, “Голос” і ЄС не збиралися схвалювати цей проєкт. Тому голоси потрібно було збирати “поштучно”.

Розв'язки цієї інтриги навіть депутати чекали весь день з цікавістю. А оскільки в останню пленарку Київрада вирішила працювати до ночі, до упору, то додатковий проєкт можна було б внести фактично після будь-якої перерви. І… цього не сталося.

Відстутність голосування - це теж позиція. Принаймні, для юридичного відділу Київради, який представляє громаду в судах, це означає, що вони мають триматися раніше прийнятої лінії - розірвання договорів. Як довго триматиметься цей статус кво - неясно, але очевидно, що поки в забудовника Осокорків “щось пішло не так”. І це є однозначним приводом для тривоги в іншої сторони - інвесторів недобудов “Аркади”.

В порядку сумної іронії і різдвяного оптимізму можемо висунути версію, що так благодатно вплинув на депутатів віфлеємський вогонь, який до сесійної зали принесли пластуни на початку засідання. Зовсім маленькі діти і їх наставники співали різдвяних і пластових пісень, прославляючи Бога, мир і любов. Депутати замиловано дивилися на цю щиру дію, а секретар Київради пообіцяв, що до наступного разу всі вивчать слова и будуть співати разом з дітьми.

Фото: КМДА

Так чи інакше, але “вогонь миру” з Вифлеєму створив диво - ані великої бійки, ані великої ганьби через землю не було.

Забудовники і рекламники в безпеці

Щоправда, “вогонь миру” торкнувся й іншого резонансного рішення по забудовникам. Мова йде про “правку Маленка”. На сесії 9 грудня лідер фракції “Голос” в Київраді раптово запропонував зміну щодо важливої статті наповнення міського бюджету буквально посеред остаточного обговорення цього документу. На думку Григорія Маленка, Києву варто збільшити ставку оренди за землю для забудовників з нинішніх 3% до 12%.

Рішення практично сенсаційне, і мабуть тому минулого разу його спочатку прийняли на хвилі емоцій, а потім з\'ясували, що так не можна і вирішили обкатати з відповідними управліннями КМДА. Але - за час обкатки, воно, мабуть, десь загубилося. Бо в порядку денному сесії 16 грудня відповідного проєкту не було.

“Це питання поваги і виконання протокольних доручень мера”, - обурювався в залі засідань Маленко. Проте мер емоцію не підтримав - “винним” назвали секретаря Київради, а той запевнив, що профільні департаменти працюють. Тобто підвищення ставки нема, проєкту такого нема, коли буде - невідомо. А навіть якщо це рішення, яке таки вплине на витрати забудовників столиці, дійсно відбудеться, то теж не спішіть радіти - воно має пройти відповідні регуляторні процедури і вступить в дію хіба що в 2023 році. Так що рахувати збільшені прибутки бюджета в наступному не доведеться.

Ще кілька інших свіжих рішень Київради красномовно демонструють пріоритети міської бюджетної політики.

Ще одним прикладом цікавих пріоритетів міської влади в питаннях бюджету стала програма підтримки підприємництва на час карантину. Виявилося, що нею КМДА дає суттєву пільгу операторам ринку зовнішньої реклами столиці. Враховуючи виклики пандемії, чиновники знизили їм річну ставку оренди за розміщення рекламних носіїв в 30%. Така щедрість викликала обурення деяких депутатів.

Фото: dengi.informator.ua

“Ми хочемо суттєво скоротити надходження в міський бюджет від цієї статті, хоча насправді цей ринок послуг наразі зростає. І, підтримуючи цей вид бізнесу, ми не підтримуємо виробництво”, - звернулася до колег депутатка від СН Вікторія Бурдукова. “При цьому самі оператори, які отримують від міста знижку на вартість розміщення, такої знижки своїм клієнтам не дають”, - підтримав колегу Максим Нефьодов від “Голосу”. Проте аргументи не переконали всю залу - рішення про карантинну знижку рекламникам було схвалено.

Натомість суворість депутати проявили до школярів. Під час рутинної процедури затвердження переліку пільгових категорій киян для проїзду і міському комунальному транспорті раптово пролунала пропозиція збільшити тривалість безкоштовного проїзду для учнів.

Зараз ця пільга діє з 1 вересня до 1 липня, тобто на канікулах діти мусять платити в громадському транспорті на загальних підставах. Враховуючи, що загалом пільговиків в Києві близько мільйона, ще два місяці для однієї категорії, школярів, навряд чи сильно змінили б бюджетну погоду. Проте секретар Київради Володимир Бондаренко запевнив, що така зміна має спочатку пройти погодження економістів, а потім пройти по комісіям… Що в перекладі означає “цього не буде”.

Фото: 49000.com.ua

А от ОСББ пощастило значне більше, ніж школярам. Ні, члени об'єднань ще не можуть їздити безкоштовно в трамваї. Але Київрада прийняла чергове рішення по їх фінансовій підтримці: голова профільної комісії Олександр Бродський запропонував проєкт, яким міський бюджет надаватиме одноразову грошову допомогу новоствореним ОСББ Києва. За словами депутата, це робиться для того, щоб простимулювати реєстрацію нових об'єднань співвласників житлових будинків. Для цього тим, хто створює ОСББ, даватимуть бюджетні кошти на щось з цих видів робіт: ремонт ліфтів; покрівлі, внутрішніх мереж, під'їздів і сходових, заміна вікон в спільних приміщеннях, ремонти вхідної групи. Суми - від 1 млн грн для будинків на 50 квартир до 3,5 млн грн для будинків на понад 250 квартир. Варто зазначити, що для ОСББ вже кілька років діє програма енергоефективності 70/30, а нещодавно Київрада затвердила ще й створення “револьверного фонду” кредитів для таких же будинків. І нинішня програма буде вже третьою. Але тепер повністю дотаційною, без співучасті мешканців.

Культура (зоопарку) - понад усе

Депутати також затвердили Програму столична культура 2022-2024 роки, яка загалом потягнула на 5,38 млрд грн. Це на 1,6 млрд грн перебільшує обсяг фінансування на програму попередніх років, пояснила обранцям очільниця департаменту культури Яна Барінова.

Правда, при більш близькому розгляді кошторису програми помічаєш, що майже 1 млрд грн з цього збільшення піде виключно на реконструкцію київського зоопарку. Реконструкція триває кілька років, і на ці роботи КП “Житлоінвестбуд УКБ” вже витратило біля 800 млн грн. В найближчі три роки ці витрати знов становитимуть в середньому по 300 млн грн на рік. “В наступному зробимо новий приматник” - розказала депутатам очільниця департаменту культури КМДА. Бюджет капремонту зоопарку на 2022-й -263 млн грн.

Фото: kyivcity.gov.ua

Щоб зрозуміти ці цифри, можна порівняти їх з іншими рядками програми: наприклад, на капремонт музеїв Києва в 2022 році планують направити 38 млн грн, бібліотек - 6,5 млн грн. Трохи більше пощастило театральним закладам - в наступному році на реставраційні роботи Київської оперети піде 22 мільйони, Київської малої опери (вулиця Дегтярівська) - 40 млн грн. Власне, на всі-всі капремонти інших столичних закладів культури і історичних будівель по цій програмі піде менше грошей, ніж на один зоопарк.

Плюс ДПТ і церква, мінус ринок “Троєщина”

Земельні питання були швидким і майже безболісними. Наприклад, ДПТ в межах вулиць Григоренка, Ахматової, Ревуцького і Бажана, яке Київрада не змогла затвердити ще в 2018 році через спротив громадськості, практично не викликало запитань депутатів. Цей детальний план створювався для узаконення будівництва нового ЖК на місці колишнього радіоринку біля метро “Харківська”. За цей час ЖК (“Лебединий”) не тільки виріс, а й заселився і навіть отримав набережну від “Плесо”. Генплану за цей час так і не прийняли, тому ДПТ - саме те.

Фото: novostroyki.org.ua

Більш скандально депутати погодили відведення землі під будівництво храму в Оболонському районі. На вулиці Північній, на досить куцій ділянці - всього 0,2 га - планується звести церкву на зеленій ділянці всередині мікрорайону. Депутат від СН Владислав Трубіцин заявив, що місцеві мешканці проти, про що в нього є лист за підписами 3 тисяч киян. Представник громади виступав і в залі: за його словами, церква будується впритул до дитячого садочка, поруч декілька шкіл і дзвони храму можуть заважати всім цим закладам. Але… мова йшла про землевідвід громаді УГКЦ, і тут в залі почали лунати політичні заяви щодо особливої ролі цієї церкви в історії України і можливості її підтримки. Рішення прийнято.

А на десерт депутати, які працювали на той момент вже дев'ять годин підряд, прийняли оригінальне рішення по оренді для речового ринку “Троєщина”. Орендар ділянок на перетині вулиць Братиславської і Електротехнічної звернувся до Київради за продовженням оренди на пять років.

Мова йде про кілька ділянок загальною площею більше 2 га. І саме ці ділянки будуть скоро потрібні місту для будівництва розв'язки, запланованої на цьому проблемному перехресті. Про це заявили депутати від Троєщини Олександр Погребиський (ЄС) і Андрій Порайко (ЄС). Тому вони пропонували або не продовжувати оренду, або обмежити її роком - оскільки якраз стільки поки передбачається на підготовчі і проєктні роботи. В результаті депутати наголосували так, частині ринку (стоянці) оренду продовжили, на рік, а частині - ні. Тобто “розділили” ринок. Але є підозра, що після свят, коли всі відпочинуть, “соломонове рішення” можна буде переголосувати.