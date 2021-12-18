Хто насправді править Китаєм. Усе про комуністичну еліту КНР
Хто насправді править Китаєм. Усе про комуністичну еліту КНР
Росія офіційно запропонувала НАТО відмовитися від подальшого розширення, в тому числі приєднання України
Росія офіційно запропонувала НАТО відмовитися від подальшого розширення, в тому числі приєднання України
СБУ попередило Кабмін про загрозу зупинки теплогенеруючих підприємств, – ЗМІ
СБУ попередило Кабмін про загрозу зупинки теплогенеруючих підприємств, – ЗМІ
Дикі вимоги Росії. Коли Москва сама себе переграла
Дикі вимоги Росії. Коли Москва сама себе переграла
Головний архітектор Києва: «Люди постійно проти нової забудови, бо не розуміють і не знають, що насправді будуватимуть поруч»
Головний архітектор Києва: «Люди постійно проти нової забудови, бо не розуміють і не знають, що насправді будуватимуть поруч»
Обирай на 1200 - плати 1000: акція від видавництва Vivat
Обирай на 1200 - плати 1000: акція від видавництва Vivat
"Слуга народу" не буде голосувати за законопроєкт щодо ФОПів на позачерговому засіданні, – Арахамія
"Слуга народу" не буде голосувати за законопроєкт щодо ФОПів на позачерговому засіданні, – Арахамія
У "Нафтогазі" визнали, що не зможуть довго утримувати низькі ціни на газ для населення
У "Нафтогазі" визнали, що не зможуть довго утримувати низькі ціни на газ для населення
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні за підтримки Данії будуватимуть судна багатоцільового призначення

Кораблі проєктуватимуть данські компанії відповідно до вимог замовника.

В Україні за підтримки Данії будуватимуть судна багатоцільового призначення
Олександр Кубраков та Тріне Брамсе
Фото: facebook.com/MinInfra.UA

Міністерство нфраструктури України та Міністерство оборони Данії підписали меморандум про співпрацю щодо будівництва багатоцільових суден на території України.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Підписання відбулося в рамках офіційного візиту в Україну міністерки оборони Данії Тріне Брамсен.

Зокрема, у рамках меморандуму планується проєкт будівництва багатоцільових суден. Виробництво буде повністю локалізовано на території України, а понад 50% від обсягу замовлень буде виконано українськими підприємствами.

"Україна має великий потенціал для розвитку суднобудівництва - це й доступ до найбільших судноплавних річок Східної Європи, і сформована портова інфраструктура, та найголовніше - наявні суднобудівні потужності. Майбутні україно-данські судна будуватимуться на заводі в Україні, використовуючи передовий досвід у проєктуванні наших данських партнерів, а також сучасне обладнання. Сподіваюся на розвиток нашої співпраці з Королівством Данією, особливо у високотехнологічних проєктах", - зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Проєкт буде реалізовано за підтримки уряду Данії та данської Експортної кредитної Агенції (EKF). Судна проєктуватимуть данські компанії відповідно до вимог замовника.

Завершення будівництва першого судна MPV80 передбачається до 2024 року. Воно зможе виконувати десятки функцій, серед яких і проведення пошуково-рятувальних робіт. Судно буде обладнане передовими розробками високотехнологічного спеціалізованого обладнання данських виробників.

Фото: facebook.com/MinInfra.UA

Фото: facebook.com/MinInfra.UA

Нагадаємо, 3 грудня президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів збільшити науково-дослідний флот України.

У жовтні Зеленський заявив, що Україна планує сформувати флот із 36 наукових суден. Зараз до нього входять куплений у Великобританії криголам "Ноосфера", подароване Бельгією науково-дослідне судно "Борис Александров" та дослідницьке судно "Володимир Паршин", яке стоїть на ремонті.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також