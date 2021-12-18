Міністерство нфраструктури України та Міністерство оборони Данії підписали меморандум про співпрацю щодо будівництва багатоцільових суден на території України.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Підписання відбулося в рамках офіційного візиту в Україну міністерки оборони Данії Тріне Брамсен.

Зокрема, у рамках меморандуму планується проєкт будівництва багатоцільових суден. Виробництво буде повністю локалізовано на території України, а понад 50% від обсягу замовлень буде виконано українськими підприємствами.

"Україна має великий потенціал для розвитку суднобудівництва - це й доступ до найбільших судноплавних річок Східної Європи, і сформована портова інфраструктура, та найголовніше - наявні суднобудівні потужності. Майбутні україно-данські судна будуватимуться на заводі в Україні, використовуючи передовий досвід у проєктуванні наших данських партнерів, а також сучасне обладнання. Сподіваюся на розвиток нашої співпраці з Королівством Данією, особливо у високотехнологічних проєктах", - зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Проєкт буде реалізовано за підтримки уряду Данії та данської Експортної кредитної Агенції (EKF). Судна проєктуватимуть данські компанії відповідно до вимог замовника.

Завершення будівництва першого судна MPV80 передбачається до 2024 року. Воно зможе виконувати десятки функцій, серед яких і проведення пошуково-рятувальних робіт. Судно буде обладнане передовими розробками високотехнологічного спеціалізованого обладнання данських виробників.

Фото: facebook.com/MinInfra.UA

Фото: facebook.com/MinInfra.UA

Нагадаємо, 3 грудня президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів збільшити науково-дослідний флот України.

У жовтні Зеленський заявив, що Україна планує сформувати флот із 36 наукових суден. Зараз до нього входять куплений у Великобританії криголам "Ноосфера", подароване Бельгією науково-дослідне судно "Борис Александров" та дослідницьке судно "Володимир Паршин", яке стоїть на ремонті.