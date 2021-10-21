Фото: facebook.com/uspa.gov.ua

Науково-дослідне судно Belgica, подароване Україні Бельгією, у четвер, 21 жовтня, прибуло в Одесу.

Про це повідомила Адміністрація порських портів.

Шлях в 8600 км із Зеебрюгге до Одеси зайняв три тижні.

Судно Belgica передали Українському науковому центру екології моря для проведення досліджень в Чорному та Азовському морях. Воно обладнане п'ятьма лабораторіями (рибальства, гідрологічною, хімічною, біохімічною та мікробіологічною).

Фото: facebook.com/uspa.gov.ua

Фото: facebook.com/uspa.gov.ua

Судно побудували у 1984 році та 37 років використовували для наукових і практичних досліджень з освоєння морського шельфу, зокрема при підготовці до будівництва морських бурових платформ і вітроелектростанцій.

Україна отримала судно Belgica в дар від Королівства Бельгії. 13 вересня на військово-морській базі в м. Зєєбрюгге відбулася церемонія передачі судна представникам УкрНЦЕМ.

УкрНЦЕМ – єдиний суб’єкт державної системи екологічного моніторингу Чорного і Азовського морів. Раніше у нього було два науково-дослідних судна: "Володимир Паршин" та "Екоконтроль"

Нагадаємо, що на початку жовтня в Україну прибув криголам "Джеймс Кларк Росс", придбаний у Великобританії.