Трубопровід пролягав від державного кордону під водою та під землею і виходив до приватного домоволодіння у одному з сіл на Одещині.

Українські прикордонники виявили на українсько-молдовському кордоні нелегальний трубопровід завдовжки понад 2 кілометри.

Про це повідомляє пресслужба ДПС України.

"Під час перевірки оперативної інформації про можливу підготовку до здійснення протиправної діяльності прикордонники Подільського загону спільно з представниками СБУ виявили на мілині Кучурганського водосховища поліетиленову трубу діаметром 32 мм. Як з’ясували охоронці кордону, трубопровід пролягав від державного кордону під водою та під землею і виходив до приватного домоволодіння в с. Павлівка Роздільнянського району", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, як зазначають прикордонники, під час перевірки помешкання правоохоронці виявили дві порожні ємності об'ємом по 2 тис. літрів кожна для можливого зберігання незаконно переправленої рідини.

У ДПСУ припускають, що конструкцію планували використовувати контрабандисти для нелегального переправлення спирту.

Для демонтажу трубопроводу залучили водолазів відділу спеціальних дій Одеського загону Морської охорони. Загалом демонтовано більше 2 тисяч метрів поліетиленової труби.

Нагадаємо, раніше у Чернівецькій області контрабандистів, які спричинили ДТП, тікаючи від прикордонників, затримували з пострілами.