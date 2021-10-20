Донбас на межі екологічної катастрофи

Донбас - складний промисловий регіон, який протягом багатьох десятиліть народжував династії шахтарів та металургів. З початком російської агресії, часткової тимчасової окупації регіону, ситуація різко змінилася. Протягом останніх 7 років виникла низка проблем, практично непомітних й здавалося б, абсолютно недоречних для України сьогодні, але цілком відчутних в майбутньому. І йдеться наразі про екологію, а точніше - про роботу шахт.

Фото: donbass.ua

Всього на території донецького вугільного басейну знаходиться 220 вугільних шахт. Частина з них знаходиться під адмініструванням окупаційної влади, вони або працюють з порушенням норм безпеки, або взагалі “заморожені”. Така ситуація становить загрозу для всього Донбасу, адже особливістю шахт регіону є те, що багато з них поєднані гідрологічними зв’язками під землею. Зокрема ті шахти, що знаходяться по різні боки лінії дотику - наприклад, шахта “Південна” (м. Торецьк) і шахта імені Гагаріна (м. Горлівка — непідконтрольна територія. Всі шахти регіону належать до об’єктів критичної інфраструктури, а відтак, є потенційно небезпечними.

Очевидно, що наявність військового конфлікту негативно вплинула на роботу всіх шахт. На тимчасово окупованих територіях опинились місця найбільшого скупчення та інтенсивності видобутку вугілля: Донецьк, Макіївка, Горлівка, Єнакієве. Однак з початком бойових дій, починаючи з 2014 року, неконтрольовані викиди в повітря, забруднення водойм і навколишнього середовища відходами видобувної діяльності зросло в рази.

Вода, якою заповнені неробочі шахти наповнена важкими металами та іншими токсичними речовинами. Така ситуація загрожує забрудненням питної води з річок та колодязів, а також навколишнього ґрунту, роблячи його непридатним для сільського господарства. Водночас метан, небезпечний газ з шахт, виштовхується на поверхню, що загрожує землетрусами та вибухами. Адміністрація окупаційної влади вводить Україну та міжнародних екологів-експертів в оману, начебто викачувальні роботи на шахтах відбуваються на регулярній основі. Втім, як показує ситуація, доступу до моніторингу шахт на тимчасово окупованих територіях немає, а отже, впевненості в тому, що екологічна ситуація в нормі - неможливо.

Відсутність будь-яких діянь в напрямку запобігання екологічного лиха, спричиненого відсутністю обслуговування шахт на непідконтрольній Україні території, загрожує катастрофою для всієї Донецької області. Який вихід з цієї ситуації? Сідати за стіл переговорів. Перші кроки вже зроблено. У рамках роботи Тристоронньої Контактної Групи створено робочу групу, яка займається питанням контролю й моніторингу ситуації на шахтах, що знаходяться на території ОРДЛО.

Якщо найближчим часом не врегулювати їхню роботу - дві українські області зазнають екологічної катастрофи, масштаби врегулювання якої завдадуть непомірної шкоди навколишньому середовищу й економіці країни!