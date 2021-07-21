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У ТКГ створили підгрупу з екологічного моніторингу підтоплення шахт на лінії зіткнення

Експертну підгрупу очолить міжнародний експерт. Перше засідання підгрупи під його головуванням має відбутися у вересні.

У ТКГ створили підгрупу з екологічного моніторингу підтоплення шахт на лінії зіткнення
Фото: unn.com.ua

Сьогодні відбулося чергове загальне засідання ТКГ у режимі відеоконференції. Під час нього було створено експертну підгрупу з екологічного моніторингу підтоплення шахт вздовж лінії розмежування.

Про це повідомляє пресслужба Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

“Українська сторона привітала створення експертної підгрупи з екологічного моніторингу підтоплення шахт вздовж лінії розмежування та подякувала ОБСЄ за зусилля з її створення”, - йдеться у повідомленні.

В українській делегації очікують, що експертну підгрупу очолить міжнародний експерт. Перше засідання підгрупи під його головуванням має відбутися у вересні.

Повідомляється, що наразі робоча підгрупа ТКГ з соціальних та економічних питань опрацьовує деталі організації візиту експертів МАГАТЕ для інспекції ядерного матеріалу на двох об’єктах, розташованих в ОРДЛО.

Нагадаємо, раніше спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі посол Гайді Грау заявила, що погіршення ситуації з безпекою на Донбасі не дає змоги СММ ОБСЄ ефективно виконувати свій мандат.

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