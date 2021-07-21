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Російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Пісків та Авдіївки

Український військовий отримав осколкові поранення.

Російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Пісків та Авдіївки
Фото: Макс Требухов

Від початку доби 21 липня в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією збройних формувань.

Про це інформує пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

Зокрема, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу селища Піски противник застосував міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовий дістав осколкові поранення. Воїн знаходиться у лікувальному закладі. Стан пораненого – задовільний", - сказано в повідомленні.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 20 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців. Унаслідок обстрілів поранено українського бійця.

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