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На Прикарпатті бус зіткнувся з вантажівкою, серед постраждалих шестеро дітей

Усі восьмеро постраждалих - мешканці Житомирської області.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

У Делятині Івано-Франківської області мікроавтобус зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок ДТП госпіталізовано вісьмох мешканців Житомирщини, серед яких шестеро дітей.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Аварія сталася 21 липня о 12:35. Поліцейські попередньо встановили, що 40-річний мешканець Житомирської області рухався автомобілем Volkswagen Transporter у напрямку міста Мукачево та, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконався у безпечності маневру і допустив зіткнення з автомобілем DAF, яким керував 26-річний мешканець Надвірнянщини.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Фото: facebook.com/frankivsk.police

"У результаті аварії до лікарні доставлено водія автомобіля Volkswagen Transporter і семеро пасажирів віком 38, 17, 15, 13, 11 (дві особи) і 8 років, які є мешканцями Житомирщини. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень потерпілих встановлюється. На місці події працює слідчо-оперативна група", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 19 липня в Запоріжжі у ДТП з маршруткою та легковиком постраждали 13 осіб. Серед травмованих - двоє неповнолітніх дітей.

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