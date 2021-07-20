У Запоріжжі на регульованому перехресті сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі та легковика, внаслідок якої постраждали водій мікроавтобуса та пасажири обох авто.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

19 липня о 17 годині надійшло повідомлення про ДТП з постраждалими в Комунарському районі міста. На місце події прибула слідчо-оперативна група відділу поліції, слідчі відділення розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП у Запорізькій області та медики швидкої допомоги.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Kia Ceed", 1995 року народження, під час здійснення повороту на регульованому перехресті допустив зіткнення з маршрутним таксі "Volkswagen Crafter". В момент зіткнення в маршрутці знаходилось десять пасажирів, а в салоні автомобіля – двоє", - розповіли в поліції.

Фото: Нацполіція

Унаслідок ДТП водій маршрутки, 1988 року народження, пасажири автобуса та легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Загалом за медичною допомогою звернулися 13 громадян, серед яких - двоє неповнолітніх дітей.

Фото: Нацполіція

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП і шукають свідків аварії, а також інших водіїв, які мають відеозаписи аварії.

Нагадаємо, раніше в потрійній ДТП на Львівщині одна дитина загинула, ще двоє отримали травми.