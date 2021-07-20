У Києві жінка з іграшковим пістолетом пограбувала відділення "Укрсиббанку" (оновлено)
У Києві жінка з іграшковим пістолетом пограбувала відділення "Укрсиббанку" (оновлено)
Нардеп Шевченко після поїздки до Лукашенка виступив на "Слов'янському базарі"
Нардеп Шевченко після поїздки до Лукашенка виступив на "Слов'янському базарі"
У вівторок Рада збереться на позачергове засідання (оновлено)
У вівторок Рада збереться на позачергове засідання (оновлено)
Абдурешит Джеппаров: "России нужно заполнить полуостров российским населением, чтобы потом не было вопросов, чей Крым"
Абдурешит Джеппаров: "России нужно заполнить полуостров российским населением, чтобы потом не было вопросов, чей Крым"
Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
У МЗС прокоментували заяву Арестовича щодо "розгортання України на Схід"
У МЗС прокоментували заяву Арестовича щодо "розгортання України на Схід"
Як російські силовики втілюють у життя статтю Путіна про загарбання України
Як російські силовики втілюють у життя статтю Путіна про загарбання України
У переході до станції метро "Берестейська" в Києві зачинили гермозатвор (оновлено)
У переході до станції метро "Берестейська" в Києві зачинили гермозатвор (оновлено)
Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро
Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро
ГоловнаСуспільствоПодії

​У Запоріжжі в ДТП з маршруткою та легковиком постраждали 13 осіб

Серед травмованих - двоє неповнолітніх дітей.

​У Запоріжжі в ДТП з маршруткою та легковиком постраждали 13 осіб
Фото: Нацполіція

У Запоріжжі на регульованому перехресті сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі та легковика, внаслідок якої постраждали водій мікроавтобуса та пасажири обох авто.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

19 липня о 17 годині надійшло повідомлення про ДТП з постраждалими в Комунарському районі міста. На місце події прибула слідчо-оперативна група відділу поліції, слідчі відділення розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП у Запорізькій області та медики швидкої допомоги.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Kia Ceed", 1995 року народження, під час здійснення повороту на регульованому перехресті допустив зіткнення з маршрутним таксі "Volkswagen Crafter". В момент зіткнення в маршрутці знаходилось десять пасажирів, а в салоні автомобіля – двоє", - розповіли в поліції.

Фото: Нацполіція

Унаслідок ДТП водій маршрутки, 1988 року народження, пасажири автобуса та легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Загалом за медичною допомогою звернулися 13 громадян, серед яких - двоє неповнолітніх дітей.

Фото: Нацполіція

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП і шукають свідків аварії, а також інших водіїв, які мають відеозаписи аварії.

Нагадаємо, раніше в потрійній ДТП на Львівщині одна дитина загинула, ще двоє отримали травми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також