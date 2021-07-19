Фото: Поліція Львівської області Фото з місця події

На автодорозі Київ-Чоп поблизу села Солонка у Львівській області сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів.

Як зазначила прес-служба Національної поліції Львівської області, повідомлення про аварію надійшло до правоохоронців близько 17:30.

“Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Ауді», 37-річний львів‘янин, здійснюючи обгін у недозволеному місці, скоїв зіткнення з автопоїздом ДАФ, внаслідок чого вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де її водій скоїв зіткнення з легковим автомобілем «Деу»”, -йдеться у повідомленні.

Внаслідок зіткнення 2-річна дівчинка, пасажирка “Деу”, отримала травми, від яких загинула на місці події. Ще двоє дітей, хлопчики віком 4 та 12 років, які перебували у цьому ж автомобілі, а також ще двоє пасажирів, особи яких встановлюються, з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні, їх діагнози уточнюються.

Фото: Поліція Львівської області Фото з місця події

Фото: Поліція Львівської області Фото з місця події

На місці аварії працюють слідчі, уточнюється кількість потерпілих, їх діагнози, а також особи усіх учасників ДТП.

Водія “Ауді”, який спричинив аварію, затримано. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у неділю ввечері в Волинській області сталася ДТП, в якій загинули троє людей.