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У травні 2021-го смертність в Україні зросла на 28,2% порівняно з травнем минулого року

Із початку року в країні померли на 25% більше людей, ніж торік.

У травні 2021-го смертність в Україні зросла на 28,2% порівняно з травнем минулого року
Під час розтину.
Фото: Єлизавета Серватинська

Кількість померлих в Україні у травні 2021 року становила 57,29 тис., що на 28,2% більше, ніж у травні 2020 року.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними відомства, загалом із початку року в Україні померли 299,96 тис. осіб, що на 25% більше, ніж минулого року.

Як повідомлялося, в серпні 2020 року кількість померлих у країні була на 3,9% більшою, ніж за той самий місяць роком раніше, у вересні - на 15,4%, у жовтні - на 17,5%, у листопаді - 35%, у грудні - на 42,9%, у січні 2021 року - на 7,7%, у лютому - на 9%, у березні - на 34,4%, у квітні - на 48,5%.

Водночас, за даними Держстату, кількість новонароджених в Україні у травні-2021 скоротилася на 12,8% проти травня-2020 року - до 20,6 тис., а загалом за п'ять місяців вона скоротилася на 5,5% - до 109,63 тис.

Загалом населення України на 1 червня 2021 року становить 41 млн 408,2 тис. осіб, що на 377,6 тис., або на 0,9% менше, ніж роком раніше, констатує статслужба.

Нагадаємо, за даними експертів Київської школи економіки, смертність від ковіду в Україні до вересня може досягти 54-70 тисяч.

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