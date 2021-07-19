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СБУ викрила нападників на заступника голови АРМА

За попередньою інформацією, до нападу причетні троє осіб. 

Фото: СБУ

Служба безпеки України встановила і викрила осіб, відповідальних за замовне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень заступнику голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Володимиру Павленку. 

У пресслужбі СБУ повідомили, що, за попередньою інформацією, до нападу причетні троє осіб. Двоє із них – вихідці із кримінальних кіл.

"В ході розслідування СБУ встановила, що замовники вимагали у виконавців не вбивати жертву, а налякати її шляхом нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Зокрема, за показаннями затриманих, спочатку від них вимагали побити і відрізати заступнику голови АРМА вухо чи палець, а потім це “завдання” замінили на “всадити 2 кулі в руку і ногу”, – йдеться в повідомленні.

Підозрювані отримали попередню оплату за вчинення злочину. Перший транш, який їм передали замовники, становив $10 тис.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Затримані передали також виконавцю інформацію про особу потерпілого, спосіб його життя, транспортні засоби, якими він користується, адресу проживання, місце роботи, графік та маршрут руху, а також іншу персональну інформацію.

Протягом імітації злочину була підтверджена версія слідства: виконавець дістав зброю та імітував постріли в потерпілого. 

Трьом фігурантам провадження оголошено підозри за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що вранці 2 червня було скоєно напад на заступника голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) Володимира Павленка, загрози його життю немає. Напад стався біля будинку, в якому проживає Павленко.

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