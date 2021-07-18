Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині

Зазначається, що спецслужба сама викрила підозрюваних та передала їх слідству.

Двоє співробітників Служби безпеки України затримані за підозрою у нападі на прикордонників на Сумщині.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресцентр СБУ.

"Встановлено причетність осіб, які вчинили хуліганський напад на прикордонний наряд на Сумщині. Затримані передані органам слідства. СБУ сама викрила осіб і сама передала слідству - адже для Служби така поведінка неприпустима. На час проведення досудового розслідування обидва учасники нападу, які є співробітниками Служби, відсторонені від роботи", - йдеться в коментарі спецслужби.

Зазначається, що СБУ і надалі всіляко сприятиме слідству, щоб встановити всі подробиці інциденту, а також - щоб винні були покарані - "безвідносно до посад і прізвищ".

Нагадаємо, в ніч на неділю на державному кордоні з РФ у Сумській області зловмисники напали на співробітників Державної прикордонної служби. Порушники заволоділи табельною зброєю прикордонників, яку, однак, згодом її було повернуто.

Спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначив, що стан постраждалих прикордонників задовільний. У ДПСУ розцінили атаку як спробу залякування і зазначили, що на прикордонників, найімовірніше, напали з України.