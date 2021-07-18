До кінця неділі у Києві очікуються гроза, град та шквали 15-20 м/с

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей просять негайно інформувати екстрені служби.

У Києві до кінця доби 18 липня очікуються гроза, град та шквали вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомляє сайт КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Під час сильного вітру радять щільно закрити усі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.

У разі сильного вітру ховайтеся у найближчому приміщенні або природному укритті.

Уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо потрібно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

“Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергують бригади гідрослужби КК “Київавтодор”. Для ліквідації наслідків негоди дорожня служба має 73 одиниці спецтехніки і спецзасобів. У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК “Київавтодор” за тел.: 284-74-19”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 18 липня вдень у західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. На Закарпатті та в Карпатах – значні дощі.