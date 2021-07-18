У Молдові на рік перекриють трасу, що з'єднує Румунію і Україну
У Молдові на рік перекриють трасу, що з'єднує Румунію і Україну
Повінь в Німеччині і Бельгії: число загиблих збільшилося до 170
Повінь в Німеччині і Бельгії: число загиблих збільшилося до 170
​​У центрі Києва до 18 липня заборонили рух транспорту через зйомки відеоролика
​​У центрі Києва до 18 липня заборонили рух транспорту через зйомки відеоролика
У США розслідують можливу атаку Росії на американських дипломатів у Відні
У США розслідують можливу атаку Росії на американських дипломатів у Відні
Якщо не можеш допомогти як лікар – допоможи як людина. Вадим Вус – про сімейну медицину, село, правильну мотивацію та людяність
Якщо не можеш допомогти як лікар – допоможи як людина. Вадим Вус – про сімейну медицину, село, правильну мотивацію та людяність
24 американські дипломати у Відні мають симптоми, схожі з "гаванським синдромом"
24 американські дипломати у Відні мають симптоми, схожі з "гаванським синдромом"
Арахамія: Монастирський має розділити МВС на декілька інстанцій
Арахамія: Монастирський має розділити МВС на декілька інстанцій
Від безробітного до нардепа: все про нового «Слугу» Антона Швачка
Від безробітного до нардепа: все про нового «Слугу» Антона Швачка
В Офісі президента пояснили затримку зустрічі Зеленського і Байдена
В Офісі президента пояснили затримку зустрічі Зеленського і Байдена
ГоловнаСуспільствоЖиття

До кінця неділі у Києві очікуються гроза, град та шквали 15-20 м/с

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей просять негайно інформувати екстрені служби.

До кінця неділі у Києві очікуються гроза, град та шквали 15-20 м/с
Фото: vinnica.info

У Києві до кінця доби 18 липня очікуються гроза, град та шквали вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомляє сайт КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Під час сильного вітру радять щільно закрити усі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.

У разі сильного вітру ховайтеся у найближчому приміщенні або природному укритті.

Уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поруч із ними автотранспорт. 

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо потрібно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

“Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергують бригади гідрослужби КК “Київавтодор”. Для ліквідації наслідків негоди дорожня служба має 73 одиниці спецтехніки і спецзасобів. У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК “Київавтодор” за тел.: 284-74-19”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 18 липня вдень у західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. На Закарпатті та в Карпатах – значні дощі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також