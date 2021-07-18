Окупанти за добу 13 разів порушили “тишу”

Протягом суботи, 17 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Чермалика противник обстрілював наші позиції зі стрілецької зброї.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти тричі вели вогонь з озброєння БМП-1, мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Широкиного та Павлополя російські найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

В напрямку населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської-Федерації застосовували артилерію калібру 122-мм.

У районі селища Піски ворог тричі обстрілював позиції Збройних Сил з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

А неподалік Новозвнівки російські окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

В результаті ворожих обстрілів 2 військових зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїни знаходяться у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10».

Станом на 07:00 неділі, 18 липня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Поблизу селища Піски противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

Від початку доби бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Нагадаємо, у суботу, 17 липня на Донбасі було поранено двох українських військових. За рік "перемир’я" на Донбасі загинули 45 українських воїнів, 145 зазнали поранень.