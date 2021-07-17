З ранку суботи окупанти 5 разів порушили “тишу”, поранено українського військового

Протягом 16 липня збройні формування РФ стріляли один раз.

Протягом п’ятниці, 16 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Зокрема, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування.

Станом на 07:00 17 липня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Чермалика противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Біля Широкиного російські найманці відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Павлополя ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру.

А в напрямку населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської-Федерації застосували артилерію калібру 122-мм.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості.

На обстріли противника підрозділами Об'єднаних сил була надана адекватна відповідь.

Нагадаємо, за рік "перемир’я" на Донбасі загинули 45 українських воїнів, 145 зазнали поранень.

У четвер, 15 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців. У результаті ворожих обстрілів троє військових отримали поранення, двоє - бойові травми.