З ранку суботи окупанти 5 разів порушили “тишу”, поранено українського військового

Протягом п’ятниці, 16 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню.
Про це повідомила пресслужба ООС.
Зокрема, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування.
Станом на 07:00 17 липня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
Поблизу Чермалика противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.
В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.
Біля Широкиного російські найманці відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру.
Неподалік Павлополя ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру.
А в напрямку населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської-Федерації застосували артилерію калібру 122-мм.
В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості.
На обстріли противника підрозділами Об'єднаних сил була надана адекватна відповідь.
Нагадаємо, за рік "перемир’я" на Донбасі загинули 45 українських воїнів, 145 зазнали поранень.
У четвер, 15 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців. У результаті ворожих обстрілів троє військових отримали поранення, двоє - бойові травми.