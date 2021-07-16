РНБО запровадить санкції проти російської організації, що створила "копію" сайту Офіса президента України

Використання подібних зразків шкідливих програм відстежується, щонайменше, з квітня 2021 року.

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про санкції проти російської організації, яка створила "копію" сайту президента України.

Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

"Сьогодні було прийняте рішення щодо того закладу, який знаходиться на території Російської Федерації, яке створило "дубль" сайту президента України. Ми сьогодні до цієї установи запровадили санкції", - сказав Данилов.

Він уточнив, що 13 липня Державна служба спецзв'язку та захисту інформації повідомила про блокування фейкового "сайту президента України", з якого здійснювалося поширення шкідливого програмного забезпечення OUTSTEEL.

Секретар РНБО зазначив, що було встановлено, що використання подібних тактик і також аналогічних зразків шкідливих програм відстежується, щонайменше, з квітня 2021 року.

Нагадаємо, 13 липня Держспецзв’язку повідомила про DDoS-атаки на офіційні сайти Президента України та Служби безпеки.

Минулого тижня через кібератаки відбувся аварійний технічний збій в роботі Інтернет-провайдерів, що забезпечують підтримку інтернет-представництв і сайтів Президента, СБУ та інших органів державної влади України.