РНБО передумала проводити виїзне засідання, воно відбудеться в Києві, - ЗМІ (оновлено)

Раніше його планували на ділянці україно-російського кордону в Сумській області.

Рада національної безпеки та оборони змінила плани щодо місця проведення засідання 16 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Співрозмовник видання повідомив, що засідання відбудеться 16 липня у Києві.

Оновлення. Засідання РНБОУ відбудеться завтра, 16 липня, в Києві о 16.30 на вул. Банковій в ОПУ, а не на ділянці україно-російського кордону в Сумській області, як планувалося раніше.

За інформацією ZN.UA, це виїзне засідання Радбезу, на якому передбачалася доповідь голови Держприкордонслужби України Сергія Дейнеко, повинно було бути присвячене, головним чином, стану обладнання та укріпленості українських кордонів.

За інформацією джерел видання в ОПУ, порядок денний завтрашнього засідання РНБОУ в Києві містить шість пунктів, один з яких таємний. Члени Радбезу обговорять допуск іноземних збройних підрозділів на українську територію в 2021 році для їх участі в двох військових навчаннях - "Незалежність об'єднує-2021" і "Об'єднані зусилля-2021".

Також обговорюватимуться питання держполітики в сфері громадянства і можливі додаткові заходи в цій сфері.Ще один пункт порядку денного - застосування персональних економічних та інших санкцій. Члени РНБОУ також обговорять тему стимулювання пошуку, видобутку і збагачення корисних копалин, що мають стратегічне значення як для економіки країни, так і для її обороноздатності.

Раніше, 12 липня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в п'ятницю, 16 липня, засідання вперше відбудеться не в Києві, а в одному з обласних центрів. Він також зазначав, що на засіданні розглянуть питання, які стосуватимуться регіону, де відбудуться збори.

На сайті Офісу президента повідомили, що брифінг за результатами засідання РНБО відбудеться орієнтовно о 18:00.

Брифінг транслюватиметься онлайн, на офіційній фейсбук-сторінці ОП.

Нагадаємо, 8 липня посли Франції і Німеччини зустрілися з Даніловим після його слів про моральну відповідальність за російську окупацію.