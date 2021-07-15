"ЄС", "Голос" і "Батьківщина" зареєстрували проєкт постанови щодо включення справи "вагнерівців" у ТСК

Депутати з фракцій «Європейська Солідарність», «Голос» і «Батьківщина» зареєстрували проєкт Постанови, якою пропонують внести розслідування обставин зриву спецоперації щодо затримання бойовиків із російської ПВК Вагнера до предмету відання парламентської ТСК.

Три опозиційні фракції також пропонують кандидатуру народного депутата від «Голосу» Романа Костенка на посаду заступника Голови Тимчасової слідчої комісії. Від «Європейської Солідарності» до складу комісії пропонується народний депутат Володимир Ар’єв, від «Батьківщини» – Сергій Євтушок.

У пояснювальній записці автори Постанови зазначають, що її ухвалення забезпечить проведення повної та неупередженої перевірки оприлюднених у засобах масової інформації фактів щодо можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами приватної військової компанії Вагнера. Наслідками ухвалення Постанови буде виявлення та попередження загроз національним інтересам та безпеці України – зазначають ініціатори Постанови.

Як відомо, «Європейська Солідарність» вимагає викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі «вагнерівців».

Експрезидент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко також закликав парламент офіційно включити «вагнергейт» в порядок денний ТСК.

«Ми не беремо участі у фейковій комісії, яка була створена двома політичними силами – «Слуга народу» і ОПЗЖ. Вони мають у своєму розпорядженні правоохоронні органи. На сьогоднішній день позиція правоохоронних органів була висловлена – ні СБУ, ні Офіс Генерального прокурора «вагнерівцями» займатися не буде, бо їм це не потрібно», – заявив п’ятий Президент.

«Ми висунули пропозицію – або створіть окрему слідчу комісію, або включіть до предмету відання існуючої слідчої комісії справу «вагнерівців». Це потрібно для того, щоб захистити українських воїнів, захистити українських розвідників, які будуть давати свідчення – в тому числі і цілком таємні – від переслідування діючою владою, в якої точно рило в пуху по справі «вагнерівців», – наголошує Порошенко.

«Так само, як я – п’ятий президент – погоджуюсь прийти, так і шостий президент має прийти і дати свідчення: кому він дзвонив, що він сказав. Хто з його оточення здав операцію, яка б дозволила притягти не тільки 33 вбивць українців, а й Путіна і Росію до міжнародної відповідальності за агресію проти України. Отже, чекаємо рішення парламенту і засідання комісії», – зазначав Петро Порошенко.