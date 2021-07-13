"Євросолідарність" та волонтери влаштували акцію протесту під ОП для підтримки генерала Павловського

Ветерани війни проти російської агресії, волонтери, активісти, депутати "Європейської Солідарності" влаштували під Офісом президента акцію протесту з вимогою звільнити з-під варти генерала Ігоря Павловського та керівників підприємства «Завод «Кузня на Рибальському», яке виготовляє бойові кораблі. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

«Вони не розуміють, що в цій війні викристалізовавалась не тільки наша армія, але й політична українська нація. У час, критичний для держави, у нас є ті, хто стане на чолі боротьби за незалежність. У нас є не тільки офіцери – в нас є бойові генерали, яких сьогодні так боїться потерпілий Зеленський. І саме тому судиться з масою генералів, але кожна справа в результаті розвалюється», – заявила народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина.

Герой України, генерал-лейтенант, народний депутат України Михайло Забродський переконаний – справа проти Павловського це переслідування людей, які взяли на себе відповідальність за країну.

«З першого дня ще хтось намагався зрозуміти логіку обвинувачення, потім все стало зрозуміло. Ви думаєте це справа про десантні катери? Мова не про вузли і швидкості, не про водотоннажність, а мова про те, що той, кого призначили, має сісти за грати. І цьому був підпорядкований весь процес. Відпрацьовувалося чітке владне замовлення… Для чого все це робиться? Перша і головна мета- це призупинити постачання вітчизняних зразків, друга мета – дискредитувати патріотичний рух, тих, хто зараз вже в далекому 2014 не побоявся брати на себе відповідальність. У нас було чимало проблем, не вистачало багато чого, а найголовніше – не вистачало того, хто здатний приймати рішення. І ця країна має дякувати Богові, що такі люди знайшлися. І зараз ця кампанія, яка розгорнута, спрямована проти них. Це націлено проти всіх тих, хто тоді не побоявся», – говорить генерал Забродський.

Арешт генерала Павловського – це замовлення Офісу президента, заявив громадський активіст, журналіст Віталій Гайдукевич.

Ветеранка війни проти російської агресії Маруся Звіробій наголосила: «Ми це спостерігаємо від самого початку каденції Зеленського – він показує не лише українцям, а в першу чергу Росії і Путіну свою позицію, коли він закриває за грати бездоказово військових. Якщо прокуратура по телевізору розповідає, що у них немає доказів на Павловського, я те саме чула, коли закрили Антоненка і цілий рік людина просиділа без доказів. А наші суди вирізняються із світової судової системи абсолютним свавіллям», – говорить Звіробій.

Учасники акції вшанували хвилиною мовчання морських піхотинців, які загинули рік тому під Зайцевим. «Ми маємо боротися за свою свободу. Боротися так, як боролися ті, хто загинув за Україну. Давайте об’єднуватися, давайте боротися з цією навалою», – сказав батько загиблого морпіха Ярослава Журавля Сергій Журавель.

Учасники мітингу ухвалили звернення до міжнародної спільноти, в якому застерегли від узурпації влади президентом Зеленським, згортання європейських реформ та політичних репресій і закликали запровадити санкції за прикладом списку Магнітського проти усіх представників влади, причетних до незаконних дій, порушення закону і прав громадян.