Арахамія: Єдина підстава відставки Авакова - "за власним бажанням"

На фракції інші кадрові питання не обговорювали.

На закритому засіданні фракції "Слуга народу" не розглядалися інші кадрові питання, крім заміни очільника МВС. Авакова очікують в Раді в четвер.

Про це в інтерв'ю журналістам за результатами закритого засідання "Слуги народу" за участю перших осіб повідомив очільник фракції Давид Арахамія, передає кореспондент LB.ua.

"Арсен Борисович сам же написав заяву. Невідомі причини. Не було ніяких сумнівів, що буде мирний сценарій розходу… Нічого тут революційного нема… Які підстави? Одна підстава — за власним бажанням", — заявив він.

Арахамія зазначив, що написання заяви Аваковим не було для нього "сюрпризом". Він знав про це заздалегідь. Та особисто запропонував на посаду голови МВС очільника правоохоронного комітету Ради Дениса Монастирського.

Він підкреслив, що Арсен Аваков не був присутній на фракції. В Раді очікують на його прихід в четвер.

На фракції інші кадрові питання не обговорювали.

"Я не знаю звідки ви взяли: Малюська, Таран, Абрамовський. Ви зашугали сьогодні весь Кабмін. Бо як тільки секретна нарада, у журналістів з’являються нові прізвища", - сказав Арахамія.

"Якщо так чесно. Монастирський доволі часто ходить до Офісу президента. Завжди доповідає по правоохоронним питанням. І всі нормально до нього ставляться. Здається, у нього вистачить і дипломатії, і потужного менеджерського потенціалу, щоб цю роль виконувати. Вона важка", - додав він.

Восени, за його словами, буде "велика дискусія" щодо нового голови профільного комітету з питань правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку. Президент Володимир Зеленський запропонував на його місце кандидатуру Дениса Монастирського.

Голосування за відставку Арсена Авакова буде в Раді в четвер, за призначення Монастирського — в п'ятницю.