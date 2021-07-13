Аваков підтвердив заяву про відставку

Він був єдиним міністром, який прийшов після зміни влади в Україні 2014 року і не втратив своєї посади.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтвердив, що написав заяву про відставку.

Заяву Авакова оприлюднив пресцентр МВС у телеграмі.

"Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ. Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь!", - сказано в заяві.

Раніше джерела LB.ua повідомили про заяву глави МВС про відставку. При цьому уточнялося, що до парламенту заява щодо звільнення ще не надходила. Але, за словами співрозмовника в парламенті, якщо це буде особиста заява, то голоси за відставку, цілком ймовірно, знайдуться.

Одразу декілька джерел назвали можливим наступником на посаді міністра внутрішніх справ Олександра Бакумова. Зараз він – депутат від "Слуги народу", балотувався за 173 мажоритарним округом (Харків).

Бакумов, за даними руху ЧЕСНО, з 2018 року працював проректором Харківського національного університету внутрішніх справ, з 2016 - доцентом кафедри конституційного і міжнародного права там само.

З 2017 року - адвокат, входить до Національної асоціації адвокатів України. Член ради Харківської обласної організації Союзу юристів України.

Був головою поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в Харківській області від представників громадськості. У 2015 році брав участь у бойових діях АТО у складі Прикордонних військ України, має звання капітана.

Бакумов фігурував у антикорупційному розслідуванні "Схем". За даними журналістів, на Бакумова і трьох інших харківських мажоритарників нібито мав вплив бізнесмен Вадим Слюсарєв.

Аваков є єдиним міністром, який прийшов після зміни влади в Україні 2014 року і не втратив своєї посади. Він очолював МВС у першому Кабміні Арсенія Яценюка, другому Кабміні Яценюка і уряді Володимира Гройсмана, після зміни президента лишився міністром за уряду Олексія Гончарука і Дениса Шмигаля.

У червні ЗМІ поширили інформацію про те, що восени уряд хочуть відправити у відставку нібито для того, щоб позбутися Авакова.

Після цього заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що у відомстві не реагують на чутки про відставку міністра Арсена Авакова.