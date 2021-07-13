Нардепи зібралися на ініційоване Зеленським позачергове засідання

Верховна Рада розпочала позачергове засідання, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

У залі зареєстрували 172 народні депутати. Про відмову від участі в засіданні ще перед його початком оголосила фракція ОПЗЖ.

Народні депутати мають розглянути п'ять законопроєктів:





Законопроєкт "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (№3822)

"Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недекларування товарів" (5420)

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності" (№5596)

"Про внесення змін до Податкового кодексу та інших актів щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів" (5270)

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності Антимонопольного комітету України" (5431)

Наступне позачергове заплановано на четвер. У порядок денний винесено одразу 13 питань.

Джерела LB.ua повідомляли, що на останньому пленарному тижні планується два позачергових засідання, ще одне можливе на комітетському, який стартує з 19 липня.

Крім того, перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук не виключає, що між п'ятьою і шостою сесією, що стартує з 7 вересня, буде позачергова сесія.