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Нардепи зібралися на ініційоване Зеленським позачергове засідання

У порядку денному – п'ять питань. 

Нардепи зібралися на ініційоване Зеленським позачергове засідання
Ілюстративне фото
Фото: nus.org.ua

Верховна Рада розпочала позачергове засідання, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

У залі зареєстрували 172 народні депутати. Про відмову від участі в засіданні ще перед його початком оголосила фракція ОПЗЖ.

Народні депутати мають розглянути п'ять законопроєктів:

  • Законопроєкт "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (№3822)
  • "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недекларування товарів" (5420)
  • "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності" (№5596)
  • "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших актів щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів" (5270)
  • "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності Антимонопольного комітету України" (5431)

Наступне позачергове заплановано на четвер. У порядок денний винесено одразу 13 питань

Джерела LB.ua повідомляли, що на останньому пленарному тижні планується два позачергових засідання, ще одне можливе на комітетському, який стартує з 19 липня.

Крім того, перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук не виключає, що між п'ятьою і шостою сесією, що стартує з 7 вересня, буде позачергова сесія. 

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