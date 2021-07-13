Нардепи зібралися на ініційоване Зеленським позачергове засідання

Верховна Рада розпочала позачергове засідання, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.
У залі зареєстрували 172 народні депутати. Про відмову від участі в засіданні ще перед його початком оголосила фракція ОПЗЖ.
Народні депутати мають розглянути п'ять законопроєктів:
- Законопроєкт "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (№3822)
- "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недекларування товарів" (5420)
- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності" (№5596)
- "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших актів щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів" (5270)
- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності Антимонопольного комітету України" (5431)
Наступне позачергове заплановано на четвер. У порядок денний винесено одразу 13 питань.
Джерела LB.ua повідомляли, що на останньому пленарному тижні планується два позачергових засідання, ще одне можливе на комітетському, який стартує з 19 липня.
Крім того, перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук не виключає, що між п'ятьою і шостою сесією, що стартує з 7 вересня, буде позачергова сесія.