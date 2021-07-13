Справа генерала Павловського - яскравий приклад політично-судового свавілля, - "Голос"

Справа проти генерала Ігоря Павловського - складна, неприємна, але найкраща ілюстрація того, що поки не буде нормальної судової реформи, поки політичні настрої не відмежовані від судової системи, жодного шансу на успішний розвиток Україна не має. Про це завявив народний депутат фракції «Голос» у Верховній Раді Андрій Осадчук.

«Зараз ми бачимо, що не важливо — ти солдат, генерал чи підприємець, бідний чи багатий. Якщо ти потрапив у немилість, будуть саджати. Тому що судової реформи досі немає. Тому що суди — досі під впливом діючої влади. Що стосується, власне, справи генерала Павловського, одного з героїв оборони Маріуполя. Ми дуже хотіли б розраховувати на неупереджене адекватне розслідування, але коли суд тижнями не може визначити запобіжний захід, коли суд визначає заставу у 500 мільйонів гривень — виникає низка питань щодо неупередженості цього процесу», — підкреслив Андрій Осадчук.

На його думку, інститут застави був фантастичним прогресом в кримінальній юстиції України. До його запровадження в тюрмах і СІЗО сиділо зо дві сотні тисяч людей, зараз їх біля п'ятдесяти. Це була певна зміна парадигми. Але весь сенс застави якраз в тому, щоб обвинувачення обгрунтовано довело, що підозрюваний здатен хоча б теоретично внести ці гроші, а суд перевіривши всі обставини погодився з цим висновком.

«Про які 500 млн можна говорити у цьому випадку? Це бойовий генерал, який все життя був на службі в ЗСУ. У слідчих є чітке розуміння, скільки, де і коли він заробив. Тобто розмір застави є очевидно неадекватним і він встановлений таким з однією метою — закрити людину в СІЗО, відігратися на опозиції і заробляти дешеві дивіденди популярності», — певен Андрій Осадчук.

Чи існує корупція при оборонних закупівлях? Так, безумовно, існує. Чи існує некомпетентність та неефективність при оборонних закупівлях? Так, безумовно, існує, додає депутат. Яскравим доказом цього є провал оборонних закупівель цього року, коли міністр Таран де-факто не може забезпечити адекватне виконання Державного оборонного замовлення.

«Проте корупцію серед діючого уряду ДБР чомусь не бачить. Це вибіркове судочинство. Всі мають розуміти, що такий підхід може стосуватися кожного. Якщо ми не перезапустимо судову систему, такі випадки будуть повторюватись і ми будемо рухатися в диктатуру, а не розбудовувати демократію», — зазначив Андрій Осадчук.

Партія «Голос» вимагає неупередженого і адекватного розслідування цієї справи.

Ми вимагаємо адекватної судової реформи, яка дозволить уникати будь-яких питань щодо неупередженості судового процесу, а також реформи правоохоронних органів, щоб отримати неупереджене компетентне слідство.

Держава, уряд та президент мають зосередити свої зусилля над виконанням оборонного замовлення, бо з корупцією та неефективністю в Міністерстві оборони має бути закінчено", - зазначив депутат.