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Зеленський анонсував законопроєкт про національні спільноти

"Саме спільноти, не меншини. Бо жодна національність не має відчувати себе меншиною".

Зеленський анонсував законопроєкт про національні спільноти
Фото: facebook.com/Forum.Ukraine30

Президент Володимир Зеленський анонсував розробку законопроєкту про національні спільноти.

Про це він сказав під час виступу на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика".

"Зараз йде активна робота над законом про національні спільноти України. Саме спільноти, не меншини. Бо жодна національність в нашій державі не має відчувати себе меншиною, не має відчувати себе менш важливою, чи менш захищеною", - сказав Зеленський.

На пресконференції після публічного виступу на форумі він пояснив, що йому не подобається словосполучення "національна меншина", прописана в Конституції та законодавстві.

"Мені не подобається словосполучення національна меншина. Ще до президентства я розумів, що воно звучить так, що людина відчуває себе нерівною. Ми повинні відчувати себе рівними. Тобто [у нас] багато різних національних спільнот", - сказав Зеленський.

Він запевнив, що держава захищатиме традиції, мову, релігію національних спільнот.

Нагадаємо, що 1 липня Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт про корінні народи: кримських татар, караїмів, кримчаків.

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