​Зеленський: Україна повинна отримати гарантії постачання газу на 10-15 років після запуску "Північного потоку - 2"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче гарантій нормального газопостачання протягом 10-15 років після запуску обхідного газопроводу "Північний потік - 2".

Про це він сказав на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Гуманітарна політика".

"Для нас це не просто енергетична безпека. Перше - ми отримуємо за транзит 2 мільярдів доларів щороку, великі гроші. Якщо ми говоримо про зелений курс України, куди ми йдемо, - це зменшення видобутку і використання газу, а також це зменшення теплової генерації. Де ми беремо на все це гроші. Два мільярда - це частина цих грошей, які ми витрачаємо на інфраструктуру, армію і на зміну енергетичної інфраструктури. Якщо ми йдемо до зеленого курсу, то де брати ці гроші?" - сказав він.

За його словами, на перехід до зеленої енергетики Україні знадобиться 10-15 років.

"Тобто ми на десять років повинні бути забезпечені. Не тільки цими двома мільярдами - наші люди отримують газ. Українського газу недостатньо, тому 10-15 років ми повинні бути впевнені в тому, що в нас буде нормальне газопостачання. Ці гарантії нам потрібні", - сказав Зеленський.

Крім того, він заявив, що Україна потрібен механізм компенсацій для зменшення ціни на газ.

"Всі кричали, яка у нас ціна на газ. Але уявіть собі, що ми бачимо з ринковими цінами - 13, 15, до 20 дійшла ціна. У нас є річний пакет, він менший 8 гривень для людей. А що буде, якщо цього не буде?" - сказав він.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден вирішив не вводити санкції проти німецьких компаній, які причетні до будівництва "Північного потоку - 2", щоб не псувати стосунки з Німеччиною. Американська адміністрація пояснила, що на етапі, коли газопровід уже майже добудовано, це вже не має сенсу.

Після цього стало відомо, що Росія завершила прокладання першої нитки "Північного потоку - 2" і готується до наповнення її газом.

Водночас з'явилась інформація, що США і Німеччина планують компенсувати Україні втрату зборів за транзит російського газу після запуску трубопроводу "Північний потік - 2". Сторони повинні досягти угоди до візиту Ангели Меркель у США 15 липня.