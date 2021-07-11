Росія хоче добудувати "Північний потік - 2" до кінця літа, запустити - до кінця року

Будівельні роботи на газопроводі "Північний потік - 2" планується завершити до кінця літа, заявив генеральний директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг.

В інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt він заявив, що його мета - запустити трубопровід ще цього року.

"Ми плануємо, що будівельні роботи будуть завершені до кінця серпня. Трубопровід уже завершений на 98 відсотків. Два відсотки, яких не вистачає, відносяться до однієї нитки - друга повністю побудована", - сказав Варніг.

За його словами, на випробування та сертифікацію газопроводу потрібно буде ще два-три місяці.

Варніг також висловив упевненість у тому, що навіть після запуску "Північного потоку - 2" Росія продовжить використовувати газотранспортну систему України для транзиту певної кількості газу в Європу. Чинний транзитний контракт гарантує Україні прокачку 40 млрд кубометрів російського газу на рік до кінця 2024 року, але топменеджер Nord Stream 2 вважає, що транзит продовжиться й потім.

"Транзит російського природного газу через Україну залишиться невід'ємною частиною транспортування газу з Росії в Європу після 2024 року. У мене немає жодного сумніву в цьому... Я припускаю, що це питання вже підіймалося урядом Німеччини під час перемовин з Росією. Ця тема, безумовно, стане частиною переговорів між канцлером Меркель і президентом США Байденом", - сказав Варніг.

Він також визнав, що через дії США будівництво "Північного потоку - 2" сповільнилось на півтора роки.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден вирішив не вводити санкції проти німецьких компаній, які причетні до будівництва "Північного потоку - 2", щоб не псувати стосунки з Німеччиною. Американська адміністрація пояснила, що на етапі, коли газопровід уже майже добудовано, це вже не має сенсу.

Після цього стало відомо, що Росія завершила прокладання першої нитки "Північного потоку - 2" і готується до наповнення її газом.

Водночас з'явилась інформація, що США і Німеччина планують компенсувати Україні втрату зборів за транзит російського газу після запуску трубопроводу "Північний потік - 2". Сторони повинні досягти угоди до візиту Ангели Меркель у США 15 липня.