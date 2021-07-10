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Вітренко: наглядова рада "Нафтогазу" не просила згоди на розкриття його винагороди у 2020 році

“Cкільки грошей я отримав за 2020 рік у Нафтогазі і так є публічною інформацією, зазначеною у моїй електронній декларації”.

Вітренко: наглядова рада "Нафтогазу" не просила згоди на розкриття його винагороди у 2020 році
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" не просила згоди голови правління компанії Юрія Вітренка на розкриття інформації щодо його винагороди за 2020 рік.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook, коментуючи лист голови нагрядової ради Клер Споттісвуд у газеті Kyiv Post.

“Ні Клер Споттісвуд, голова наглядової ради НАКу, ні хтось інший з наглядової ради ніколи не просили моєї згоди на розкриття інформації щодо моєї винагороди за 2020 рік. Тим більше в такій згоді не було потреби, адже те, скільки грошей я отримав за 2020 рік у Нафтогазі, і так є публічною інформацією, зазначеною у моїй електронній декларації, з якою кожен охочий може безперешкодно ознайомитися на сайті НАЗК”, – написав він.

Він додав, що декларація була подана і оприлюднена до того, як НАК опублікував річний звіт за 2020 рік без звіту про винагороду правління, хоча це прямо вимагає українське законодавство про акціонерні товариства.

“Як новопризначений голова правління НАКу, я звернувся до наглядової ради і запропонував оприлюднити звіт про винагороду членів правління за 2020 рік. Дотепер це не було зроблено. Чому ж? Це вимагають базові міжнародні стандарти та фундаментальні принципи корпоративного врядування, а також українське законодавства”, – зазначив Вітренко.

Він зауважив, що йдеться про звіт про винагороду саме членів правління, а не просто топ-менеджерів, серед яких він був у 2020 році. “На сьогодні це краща практика і здоровий глузд для будь-якої свідомої компанії. Тим паче, що розкриття інформації про винагороду саме членів правління, на відміну від працівників, у назві посади яких є слово “директор”, вимагає саме законодавство України. У своєму листі, опублікованому на KyivPost, пані Споттісвуд посилається на так звані “Стандарти корпоративного управління ОЕСР”, хоча такого документу не існує. У будь-якому випадку, у Принципах корпоративного управління ОЕСР не сказано, що компанія повинна розкривати винагороди членів правління лише, якщо вона розкриває компенсації усього топ-менеджменту, як про це пише пані Споттісвуд”, – додав Вітренко.

Він також прокоментував ситуацію щодо бонусу за перемогу у Стокгольмському арбітражі, “про блокування якого пише пані Споттісвуд”. “Його виплата свого часу була зупинена саме наглядовою радою під її керівництвом та за підтримки більшості членів наглядової ради, хоча вони мали б бути незалежними. За її словами, це стало результатом “втручання державних чиновників”, хоча таке втручання ніколи не оприлюднювалось, і не зрозуміло, чому “незалежні” члени наглядової ради зробили те, що він них хтось неформально вимагав, а не те, що було передбачено українським законодавством та принципами корпоративного врядування, – зазначив голова правління “Нафтогазу”.

“Щоб уникнути будь-якої двозначності, у своїй відповіді на лист в газету Kyiv Post я офіційно заявляю, що даю згоду на розкриття інформації щодо моєї винагороди у НАКу за 2020 рік – це якщо комусь недостатньо моєї оприлюдненої декларації, де вказана ця сума. І якщо для пані Споттісвуд це була єдина перешкода, яка стримувала оприлюднення належного звіту, то тепер вона має знати, що такої перешкоди не було ніколи і тим більше немає зараз”, – підсумував Вітренко.

Нагадаємо, наглядова рада НАК "Нафтогаз України" на позачерговому засіданні 6 липня не ухвалила рішення про можливе відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка.

Рада ознайомилася з ухвалою Окружного адміністративного суду Києва від 5 липня, якою зупинено дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) наглядовій раді "Нафтогазу" про припинення контракту з Вітренком.

НАЗК вважає, що призначення колишнього в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу" суперечить законодавству України.

Згідно з інформацією Комітету з призначень і винагород, члени правління "Нафтогаз" у збитковому для НАК минулому році сумарно отримали 610,1 млн гривень винагороди

Через пандемію в минулому році Кабмін обмежив розмір зарплат керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць. Обмеження було скасовано наприкінці жовтня.

НАК "Нафтогаз України" у 2020 році збільшив витрати на виплати зарплат і премій керівництву до 672 млн гривень, в порівнянні з 343 млн гривень у 2019 році.

За 2020 рік "Нафтогаз" отримав збиток у 19 млрд гривень на тлі низького попиту та цін на газ.

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