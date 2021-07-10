Вітренко: наглядова рада "Нафтогазу" не просила згоди на розкриття його винагороди у 2020 році

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" не просила згоди голови правління компанії Юрія Вітренка на розкриття інформації щодо його винагороди за 2020 рік.
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook, коментуючи лист голови нагрядової ради Клер Споттісвуд у газеті Kyiv Post.
“Ні Клер Споттісвуд, голова наглядової ради НАКу, ні хтось інший з наглядової ради ніколи не просили моєї згоди на розкриття інформації щодо моєї винагороди за 2020 рік. Тим більше в такій згоді не було потреби, адже те, скільки грошей я отримав за 2020 рік у Нафтогазі, і так є публічною інформацією, зазначеною у моїй електронній декларації, з якою кожен охочий може безперешкодно ознайомитися на сайті НАЗК”, – написав він.
Він додав, що декларація була подана і оприлюднена до того, як НАК опублікував річний звіт за 2020 рік без звіту про винагороду правління, хоча це прямо вимагає українське законодавство про акціонерні товариства.
“Як новопризначений голова правління НАКу, я звернувся до наглядової ради і запропонував оприлюднити звіт про винагороду членів правління за 2020 рік. Дотепер це не було зроблено. Чому ж? Це вимагають базові міжнародні стандарти та фундаментальні принципи корпоративного врядування, а також українське законодавства”, – зазначив Вітренко.
Він зауважив, що йдеться про звіт про винагороду саме членів правління, а не просто топ-менеджерів, серед яких він був у 2020 році. “На сьогодні це краща практика і здоровий глузд для будь-якої свідомої компанії. Тим паче, що розкриття інформації про винагороду саме членів правління, на відміну від працівників, у назві посади яких є слово “директор”, вимагає саме законодавство України. У своєму листі, опублікованому на KyivPost, пані Споттісвуд посилається на так звані “Стандарти корпоративного управління ОЕСР”, хоча такого документу не існує. У будь-якому випадку, у Принципах корпоративного управління ОЕСР не сказано, що компанія повинна розкривати винагороди членів правління лише, якщо вона розкриває компенсації усього топ-менеджменту, як про це пише пані Споттісвуд”, – додав Вітренко.
Він також прокоментував ситуацію щодо бонусу за перемогу у Стокгольмському арбітражі, “про блокування якого пише пані Споттісвуд”. “Його виплата свого часу була зупинена саме наглядовою радою під її керівництвом та за підтримки більшості членів наглядової ради, хоча вони мали б бути незалежними. За її словами, це стало результатом “втручання державних чиновників”, хоча таке втручання ніколи не оприлюднювалось, і не зрозуміло, чому “незалежні” члени наглядової ради зробили те, що він них хтось неформально вимагав, а не те, що було передбачено українським законодавством та принципами корпоративного врядування, – зазначив голова правління “Нафтогазу”.
“Щоб уникнути будь-якої двозначності, у своїй відповіді на лист в газету Kyiv Post я офіційно заявляю, що даю згоду на розкриття інформації щодо моєї винагороди у НАКу за 2020 рік – це якщо комусь недостатньо моєї оприлюдненої декларації, де вказана ця сума. І якщо для пані Споттісвуд це була єдина перешкода, яка стримувала оприлюднення належного звіту, то тепер вона має знати, що такої перешкоди не було ніколи і тим більше немає зараз”, – підсумував Вітренко.
Нагадаємо, наглядова рада НАК "Нафтогаз України" на позачерговому засіданні 6 липня не ухвалила рішення про можливе відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка.
Рада ознайомилася з ухвалою Окружного адміністративного суду Києва від 5 липня, якою зупинено дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) наглядовій раді "Нафтогазу" про припинення контракту з Вітренком.
НАЗК вважає, що призначення колишнього в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу" суперечить законодавству України.
Згідно з інформацією Комітету з призначень і винагород, члени правління "Нафтогаз" у збитковому для НАК минулому році сумарно отримали 610,1 млн гривень винагороди.
Через пандемію в минулому році Кабмін обмежив розмір зарплат керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць. Обмеження було скасовано наприкінці жовтня.
НАК "Нафтогаз України" у 2020 році збільшив витрати на виплати зарплат і премій керівництву до 672 млн гривень, в порівнянні з 343 млн гривень у 2019 році.
За 2020 рік "Нафтогаз" отримав збиток у 19 млрд гривень на тлі низького попиту та цін на газ.