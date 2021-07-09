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НБУ визначив три можливі варіанти використання е-гривні

Найперспективнішим Нацбанк вважає її використання для роздрібних безготівкових платежів.

НБУ визначив три можливі варіанти використання е-гривні
Фото: пресслужба НБУ

Національний банк України презентував результати опитування учасників ринку щодо потенційного попиту на цифрову валюту центрального банку - е-гривню та можливих варіантів її використання.

Як повідомляє пресслужба регулятора, можливості випуску власних цифрових валют сьогодні вивчають центробанки усього світу. Свого часу НБУ був одним із перших центральних банків у світі, що почав досліджувати таку можливість.

"Ми уже маємо практичний досвід реалізації пілотного проєкту з випуску е-гривні у 2018 році. Зараз ми зосереджені на пошуку ефективного способу її використання. Щоб знайти дійсно затребувані варіанти й ніші використання е-гривні та визначити потенційний ефект від її впровадження, ми вирішили почути думку експертів фінансового ринку та провели комплексне опитування", - заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Участь у опитуванні, яке завершилося цього року, взяли 100 експертів фінансового ринку із різнопрофільним досвідом: роздрібний бізнес та інновації, корпоративний бізнес, фінансові ринки, цифрова трансформація органів державної влади, віртуальні активи.

Опитування включало 30 запитань у розрізі шести таких можливих варіантів використання ("юзкейсів") е-гривні:

  • Інструмент для роздрібних безготівкових платежів (P2P, P2B, В2В).
  • Інструмент для цільових соціальних виплат (G2P).
  • Інструмент для розрахунків за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (B2B).
  • Інструмент для корпоративних платежів юридичних осіб (B2B).
  • Інструмент для транскордонних платежів (B2B, Р2Р, Р2В).
  • Дохідний фінансовий інструмент.

На думку учасників фінансового ринку, найперспективнішим “юзкейсом” е-гривні потенційно може стати її використання для роздрібних безготівкових платежів (насамперед – Р2Р перекази між фізичними особами та операції електронної комерції). На другому місці за кількістю балів – е-гривня як інструмент для транскордонних платежів (насамперед – Р2Р перекази між фізичними особами).

Варіант використання е-гривні як інструменту для цільових соціальних виплат (G2P) займає передостаннє місце за кількістю набраних балів. Водночас 77% респондентів підтримали цей варіант у разі, якщо на базі е-гривні будуть запроваджені “програмовані” цільові гроші для здійснення державою виплат (які можуть бути витрачені виключно на конкретні цілі або в конкретний період часу).

Також респонденти виявили значну зацікавленість до потенціалу е-гривні як інструменту для здійснення операцій у сфері віртуальних активів.

"Крім того, більшість опитаних експертів вважає, що е-гривня має бути реалізована на базі технології блокчейн. Беручи до уваги обсяг ринку віртуальних активів в Україні та спорідненість технології, Національний банк вважає, що напрям використання е-гривні у сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів, має потенціал до подальшого дослідження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пілотний проєкт Нацбанку з вивчення можливості випуску власної цифрової валюти на базі технології блокчейн тривав з 2016 року. Його практична частина завершилася наприкінці 2018 року.

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