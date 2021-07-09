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Рада директорів МВФ схвалила додаткову емісію СПЗ на $650 млрд, з яких Україна може отримати $2,7 млрд

Гроші планують розподілити до кінця серпня.

Рада директорів МВФ схвалила додаткову емісію СПЗ на $650 млрд, з яких Україна може отримати $2,7 млрд
Фото: publika.md

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила додаткову емісію спеціальних прав запозичення на 650 млрд доларів.

Про це повідомляється на сайті МВФ.

"Виконавча рада МВФ вчора погодилась з моєю пропозицією про новий загальний розподіл СПЗ у розмірі, еквівалентному 650 млрд доларів США, - найбільшому розподілі в історії МВФ - для задоволення довгострокових глобальних потреб в резервах в ході найглибшої кризи з часів Великої депресії. Я представлю пропозицію про новий розподіл СПЗ Раді керуючих МВФ для розгляду і затвердження. У разі затвердження ми припускаємо, що розподіл СПЗ буде завершено до кінця серпня", - заявила директор МВФ Крісталіна Георгієва.

Гроші від додаткової емісії СПЗ отримають всі члени МВФ. Голова Національного банку Кирило Шевченко казав, що Україна може отримати 2,7 млрд доларів з 650 млрд доларів антикризової допомоги МВФ.

За словами Георгієвою, попередня емісія СПЗ у 2009 році "зробила значний внесок у відновлення після світової фінансової кризи, і я впевнена, що цей новий розподіл матиме такий же сприятливий вплив і зараз".

Вона також повідомила, що планує просити більш багатих членів МВФ добровільно передати біднішим країнам частину своїх СПЗ, щоб допомогти їм у відновленні після пандемії.

Нагадаємо, що Україна вже більше року не може отримати гроші МВФ за кредитною програмою stand-by на 5 млрд доларів. Перший і поки що єдиний транш за чинною кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року.

Цієї зими в Україні працювала онлайн-місія МВФ, але рішення про перегляд програми та виділення нового траншу так і не було прийнято.

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