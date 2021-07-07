Любченко: уряд дуже сподівається на транш МВФ, але без нього потрясінь не буде

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко заявив, що уряд сподівається на транш Міжнародного валютного фонду. Водночас він запевнив, що катастрофи не станеться, якщо гроші не буде отримано до кінця року.

Про це він сказав на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Міжнародна політика" у середу, 7 липня.

"Якщо цього не станеться до кінця року, Україна не відчує ніяких потрясінь. Зараз міністр фінансів знаходиться на перемовинах в Сполучених Штатах Америки в Міжнародному валютному фонді, якраз в ці хвилини. Мова йде ще про минулорічні суми - 700-700, літо-осінь. У нас виконано всі зобов'язання, які брала на себе держава в особі уряду, стосовно інституціональних змін, стосовно прямих дій. Тому ми переконані і дуже сподіваємося, що цей транш буде, тому що відмовлятися від дешевих грошей - це безглуздя", - сказав Любченко.

18-місячна програма stand-by передбачає виділіення траншу сукупним обсягом у 5 млрд доларів США. Перший транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020. Рішення про виділення наступних траншей за програмою прийматимуться фондом за результатами переглядів.

Попередньо було заплановано чотири перегляди, під час яких мало бути проведено моніторинг виконання заходів Меморандуму (насамперед структурних "маяків"):

Перший перегляд було заплановано на серпень 2020 (передбачався транш близько 700 млн. доларів США);

Другий – грудень 2020 (транш близько 700 млн. доларів США);

Третій – травень 2021 (транш близько 550 млн. доларів США);

Четвертий – жовтень 2021 (транш близько 950 млн. доларів США).

У лютому 2021 місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by ухвалено не було.

На початку травня 2021 року представник МВФ Джері Райс заявив, що фонд очікує більшого прогресу від України для надання траншу.

Незважаючи на це, президент Володимир Зеленський розраховує, що Україна отримає другий транш кредитної програми Міжнародного валютного фонду восени 2021 року.

Ключовими вимогами для отримання грошей є ухвалення закону про очищення Вищої ради правосуддя, конкурсний відбір голови НАБУ та встановлення тюремного покарання за недостовірні декларації.