Безкоштовним сервісом автоматичної оцінки нерухомості скористалися вже 25 тис. українців, - ФДМУ

Голова Фонду Державного майна України Дмитро Сенниченко разом з в.о. заступника Голови Місії США в Україні Аланом Парселлом представив новий Сервіс автоматичної оцінки об’єктів нерухомості. Презентація пройшла у Києві у вівторок, 6 липня.

Як повідомив Дмитро Сенниченко, створення та запуск в експлуатацію Сервісу автоматичної оцінки об’єктів нерухомості є одним з чотирьох етапів комплексної реформи сфери оцінки, яку впроваджує Фонд держмайна. Фінансову підтримку проекту забезпечив уряд США та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

«Реформа оціночної діяльності – це про справедливість, яку ми повинні забезпечити для громадян України з одного боку, для бізнесу, який користується такими послугами, і для самої держави», - підкреслив голова ФДМУ.

Він розповів, що перший етап реформи в сфері оцінки завершився у лютому 2020 року, коли було ліквідовано майданчики-посередники і запроваджено безкоштовну державну послугу з оцінки нерухомості. Завдяки цьому українці вже змогли заощадити понад 1 млрд гривень

В рамках другого етапу реформи створено і введено в експлуатацію Сервіс автоматичної оцінки об’єктів нерухомості.

«Раніше громадяни вимушені були іти до оцінювачів. Зараз ми дали їм альтернативу: тобто громадяни можуть звернутися або до автоматизованої системи і отримати безкоштовну довідку і на основі цієї довідки укласти угоду купівлі-продажу, або, якщо вони можуть так само, як і раніше отримати їхній звіт, і, звісно, за це заплатити», - зазначив Дмитро Сенниченко.

Він також розповів, що в рамках третього етапу реформи має бути ухвалений законопроект, який передбачає ліквідацію так званої «фракційної оцінки» – коли земля та нерухомість на ній оцінюються окремо. Фонд пропонує, щоб оцінка землі та розміщених на ній будівель, відбувалася разом.

І завершальним етапом комплексної реформи має стати впровадження в Україні міжнародних стандартів оціночної діяльності. Голова ФДМУ висловив сподівання, що третій і четвертий етап реформи буде завершено в 2021 році.

В свою чергу в.о. заступника Голови Місії США в Україні Алан Парселл підкреслив, що Сервіс автоматичної оцінки об’єктів нерухомості – це дуже важливий інструмент для забезпечення прозорості в цій сфері.

«Прозорі процеси – це завжди чудовий інструмент для боротьби з корупцією», - наголосив він.

Алан Парселл зазначив, що запуск цього сервісу – це приклад ефективної співпраці ФДМУ, USAID та Світового банку, і висловив сподівання на розвиток подальшої взаємодії для боротьби з корупцією і розвитку економіки України.

«Нас надихає робота пана Дмитра Сенниченка над тим, щоб робота Фонду держмайна стала максимально прозорою. Ми бачимо, що дуже добре помітні покращення в сфері надання послуг Фондом держмайна», - наголосив він.

Заступниця голови Фонду держмайна Юлія Бєлова розповіла, що за перший тиждень роботи Сервісу автоматичної оцінки об’єктів нерухомості послугою скористалися вже 25 тис. громадян, які отримали відповідні довідки. На підставі цих документів нотаріуси уклали 10 тис. угод.