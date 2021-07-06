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Укрексімбанк продав кредит з правом вимоги на головний корпус ЛАЗу

Лот за 170 млн гривень купила київська фірма "Капітал-Фінанс".

Укрексімбанк продав кредит з правом вимоги на головний корпус ЛАЗу
Фото: www.president.gov.ua

Державний "Укрексімбанк" у понеділок, 5 липня, продав на торгах частину боргів збанкрутілого Львівського автобусного заводу.

На сайті Prozorro.Продажі повідомляється, що лот за 170 млн гривень купила київська фірма "Капітал-Фінанс".

За кілька годин до початку аукціону мер Львова Андрій Садовий пообіцяв, що не допустить житлового будівництва на території колишнього заводу.

"Доводжу до відома потенційних інвесторів, що на території заводу потрібно відновити промислове виробництво. Про жодну житлову забудову мова йти не може! Це позиція громади міста. Ми не дозволимо змінити цільове призначення земельних ділянок", – заявив Садовий.

Водночас він підкреслив, що купівля цього боргу ще не дає права користуватись майном заводу, бо таких боргів багато і вони розміщені у різних банків.

Загалом за 170 млн грн "Капітал-Фінанс" купив право вимоги на 13 будівель, які належали збанкрутілому ЗАТ "Завод комунального транспорту" – одній з юридичних осіб, яка володіла майном ЛАЗу. Серед них - головний виробничий корпус площею 123 тис. кв. м, колишня актова зала заводу – пам’ятка архітектури місцевого значення "Комплекс монастиря ордену кармелітів босих та костелу Матері Божої Шкаплерної" площею 4,3 тис. м2, виробниче обладнання, склади, майстерні та інші об’єкти.

Нагадаємо, Львівський автобусний завод був приватизований на початку 2000-х років. Власником заводу через кілька ТОВок став росіянин Ігор Чуркін. Після цього колишній флагман автобусного виробництва почав занепадати і врешті-решт збанкрутував.

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