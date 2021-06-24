Вживаються заходи направлені на оголошення підозр організатору злочинної схеми та його спільникам.

У Києві правоохоронці викрили та заблокували діяльність так званих "мікрокредитних організацій", які шантажували громадян неіснуючими кредитами.

Про це повідомила пресслужба прокуратури міста.

"Святошинською окружною прокуратурою спільно із працівниками відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки ГУ СБ України у місті Києві та Київській області викрито діяльність групи осіб, які організували схему вимагання неіснуючих боргів у громадян (ч. 1 ст. 189, ч. 1 ст. 200 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Згідно із матеріалами слідства, група осіб організувала протиправний механізм по оформленню онлайн-кредитів на дані громадян України з використанням реквізитів скомпрометованих банківських карток, а також персональних даних, отриманих шляхом несанкціонованого втручання в банківські термінали.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Після оформлення фейкових кредитів, зловмисники через підконтрольні колекторські організації вимагали з громадян їх повернення.

23 червня правоохоронці провели обшуки в офісах "організацій" та за місцем проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучили обладнання (GSM-шлюзи) та програмне забезпечення, яке використовувалось для підміни номерів телефонів під час дзвінків з погрозами для анонімізації зловмисників, близько 50 одиниць комп’ютерної техніки, з якої адміністрували бази "клієнтів" та вівся облік "боргів", а також документи, що містять відомості про діяльність зловмисників.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Наразі вживаються заходи направлені на оголошення підозр організатору злочинної схеми та його спільникам.

Тривають слідчі дії з метою встановлення та суми завданих збитків та громадян, які потерпіли від злочинної діяльності.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Нагадаємо, у квітні СБУ заблокувала у Вінниці мережу підпільних call-центрів, які щомісяця ошукували українців на 7 млн гривень.