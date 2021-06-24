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У центрі Києва на Липинського сталась пожежа в п'ятиповерхівці

Горів мансардний поверх будинку навпроти велотреку.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

У четвер, 24 червня, сталася пожежа в центрі Києва на вулиці Липинського.

За даними рятувальників, в будинку №10, що знаходиться навпроти велотреку, горів мансардний поверх. Площа пожежі становила 120 кв. м.

Вогонь вдалося погасити о 14:22, приблизно через півтори години після отримання інформації про пожежу. Квартира, яка горіла, отримала значні пошкодження.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

На місці було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих серед людей немає.

Нагадаємо, що вранці 24 червня в центрі Тернополя згоріла прибудова ресторану "Коловорот".

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