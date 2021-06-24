​Російські найманці 22 рази за добу порушили режим припинення вогню

Протягом минулої доби, 23 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 22 порушення режиму припинення вогню.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових, інформує пресцентр ООС.

Поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік Майорська противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Біля Південного російські найманці обстрілювали позиції Об’єднаних сил із мінометів 120-го калібру.

У районі Мар’їнки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У напрямку Красногорівки ворог здійснював обстріли зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Старогнатівки російсько-окупаційні війська двічі обстрілювали українські війська з артилерійських систем 122-го калібру та 82 мм мінометів.

Біля Новгородського ворожі війська застосовували міномети 82-го калібру. В районі Авдіївки російські окупанти 4 рази обстрілювали українських захисників з мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. З гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів російські збройні формування двічі обстрілювали військових Об’єднаних сил біля Луганського.

На Приазов’ї, неподалік Водяного, ворог двічі здійснював обстріли наших позицій з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. У бік Новоолександрівки російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Новотошківського українські позиції окупанти обстрілювали зі стрілецької зброї, а біля Золотого-4 з ручних протитанкових гранатометів.

У районі Широкиного ворог обстрілював позиції українських сил з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, переобладнаних під постріл міною 82 мм.

"Окрім того, поблизу Авдіївки противник влаштував провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу Mavic, який намагався здійснити проліт над позиціями наших підрозділів. Завдяки злагодженим діям розрахунків чергових вогневих засобів провокацію було припинено", - сказано в повідомленні.

Неподалік Пісків зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

Станом на 7:00 24 червня зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Біля Новгородського ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік Південного російсько-окупаційні війська двічі обстріляли українських військових з мінометів 120-го калібру. В районі селища Шуми окупанти застосували 120-мм міномети.

"На обстріли противника протягом минулої та поточної доби українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії СММ ОБСЄ", - повідомляють у пресцентрі ООС.

Раніше повідомляли, що збройні формування РФ розмістили з порушенням в окупованому селищі танки.