Пункт пропуску був закритий з вересня 2020 року.

На кордоні з Угорщиною знову запрацював пункт пропуску "Дзвінкове". Він функціонуватиме щодня з 08:00 до 19:00, інформує пресцентр МВС.

"Тільки за перші години прикордонники Мукачівського загону оформили близько 20 автомобілів з пасажирами. За відгуками самих подорожніх, тут перетинати кордон зручніше і швидше, а раніше доводилось об’їжджати значну частину дороги та перетинати кордон за сотні кілометрів, що призводило до значних незручностей, особливо для місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Міжнародний автомобільний (крім автобусів) пункт пропуск "Дзвінкове - Лонья" розташований на українсько-угорському кордоні у Берегівському районі Закарпатської області. Пункт пропуску був закритий з вересня 2020 року.

Громадян просять під час планування закордонних подорожей та перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території Угорщини, щодо в’їзду.

Як повідомляли, на кордоні з Польщею міжнародні пункти пропуску Устилуг, Смільниця та Угринів, які були закриті на час карантину, відновили роботу з 23 червня.