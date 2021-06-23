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У Польщі восьмеро патрульних ловили українця під наркотиками

Вгамувати чоловіка вдалося лише у лікарні, де йому дали заспокійливе.

У Польщі восьмеро патрульних ловили українця під наркотиками
Фото: fakt.pl (скріншот відео)

Восьмеро польських патрульних брали участь у затриманні громадянина України, який знаходився під дією наркотичних речовин та активно опирався правоохоронцям.

Про це повідомило видання Fakt.

Зазначається, що правоохоронці прибули на виклик мешканців одного з районів Варшави - Охоти, які скаржились на автомобіль, що їздить по тротуару і ледь не збив чоловіка з дитиною.

Поліція знайшла автівку, але затримати його водія вдалося не одразу. Чоловік "чинив шалений опір" і навіть облив патрульних із вогнегасника.

Для затримання зловмисника правоохоронцям довелося одягнути шоломи і використати спецзасоби. Чоловіка затримали вдягли на нього наручники та посадили у службове авто. Однак, той знову вирвався і почав тікати. Вгамувати його вдалося вже в лікарні, де медики вкололи чоловікові заспокійливе.

Затриманим виявився 36-річний громадянин України. Наразі зразки його крові відправили на експертизу. Хоча за словами правоохоронців, він мав яскраві ознаки наркотичного сп'яніння.

Нагадаємо, раніше в Польщі внаслідок аварії ліфта постраждали двоє українців.

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