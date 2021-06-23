Мешканця Закарпаття засудили до 7 років ув'язнення за доведення падчерки до самогубства

На Закарпатті суд засудив до позбавлення волі 53-річного жителя Водиці за доведення до самогубства неповнолітньої падчерки.

Про це повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

"За публічного обвинувачення прокурора Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури 53-річного жителя с. Водиця засуджено до позбавлення волі за доведення неповнолітньої до самогубства (ч. 3 ст. 120 КК України) та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). Чоловіку призначено покарання у виді 7 років 6 місяців ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

Прокурором у суді було доведено, що обвинувачений тривалий час ображав і принижував доньку своєї співмешканки. Неодноразово під час побутових сварок він спонукав дівчинку покінчити життя самогубством своїми висловлюваннями.

"Не витримавши неприязного ставлення і знущань вітчима, дівчинка повісилася. А на винуватця такого вчинку вказала в залишеній передсмертній записці. Трагічна подія трапилася в листопаді 2017 року", - повідомили в прокуратурі.

Окрім того, під час проведення обшуку у будинку чоловіка виявили понад 50 набоїв до нарізної малокаліберної зброї, що стало підставою для додаткового обвинувачення.

Наразі очікується вступ вироку в законну силу. До цього часу суд постановив утримувати чоловіка під вартою.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про різке зростання числа дитячих самогубств в Україні. За її словами, останній подібний випадок стався 26 травня у Львові, де через сварку з батьком випала з вікна 11-річна дівчинка.

Раніше сплеск спроб суїциду серед українських підлітків констатувала генпрокурорка Ірина Венедіктова.

У лютому 2018 року Рада ввела кримінальну відповідальність за доведення до самогубства.