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У справі обвинуваченого ексберкутівця Логвиненка дослідили відео протестів біля КМДА

Обвинувачуваний наполягає, що не бив екснардепа Леонова. 

Фото: Тетяна Безрук
У Святошинському суді Києва 22 червня пройшло засідання у справі щодо колишнього командира другої роти київського полку міліції особового призначення “Беркут” Анатолія Логвиненка, якого обвинувачують у перевищенні службових повноважень та протидії журналістській діяльності.

Під час засідання дослідили відеозаписи протестів 19 серпня 2013 року під Київською міською адміністрацією. На відео було видно, що під КМДА зібрався численний мітинг протестувальників. В якийсь момент до КМДА підійшли народні депутати, по відео можна було ідентифікувати деяких колишніх нардепів від партії ВО “Свобода” у парламенті. У цей самий час декілька десятків співробітників “Беркуту” не давали можливості нардепам пройти до входу в КМДА і між ними сталися сутички. На відео, яке демонстрували в суді, також було видно обвинуваченого Анатолія Логвиненка. 

Дослідження відео
Фото: Тетяна Безрук
Дослідження відео
Фото: Тетяна Безрук

“О 9:45 пішло підкріплення з боку працівників “Беркуту”, які, перевищуючи чисельністю народних депутатів, почали по суті відтискати їх. Виглядає так, що не допустити депутатів на сесію КМДА – це було рішення міської влади. По суті це протистояння між депутатами та “Беркутом” і відбувалося”, - коментував під час засідання відео прокурор Олександр Клименко.

Прокурор Олександр Клименко
Фото: Тетяна Безрук
Прокурор Олександр Клименко

На думку адвоката, досліджуваний відеоряд доводить певні факти, які нібито намагається перекрутити сторона обвинувачення. Він заявив, що прокурори намагаються замінити факти на припущення. Сам Логвиненко назвав висунуті йому обвинувачення політичними.

Обвинувачений Анатолій Логвиненко (праворуч) та його адвокат
Фото: Тетяна Безрук
Обвинувачений Анатолій Логвиненко (праворуч) та його адвокат

“На відео чітко видно, що на одній із сторін учасників є прапори політичних сил. І на відео чітко сказано: “опозиція, опозиція, опозиція”. Зміни політичної влади в державі призвели до того, що мені по цим подіям, а саме по епізоду Едуарда Леонова, якому ви бачили, хто наносив тілесні ушкодження, то явно був не я, оголосили підозру. У моїй промові була зазначена політична складова обвинувачення. Прокурор надає докази, які фактично це підтверджують. Ми бачимо осіб, які заявляють, що вони перебувають, на сьогоднішній день, тобто на 2013 рік, в опозиції до діючої влади, а потім з часом вони стали діючою владою. І тільки після того, як опозиція стала діючою владою, я особисто чомусь отримав підозру саме по моменту нанесення тілесних ушкоджень саме Леонову Едуарду (на той час – чинний народний депутат. - Ред.). Хоча ми чітко бачимо, що там зовсім інша особа це робить”, - заявив у суді обвинувачений Анатолій Логвиненко.

Суддя Іван Бандура
Фото: Тетяна Безрук
Суддя Іван Бандура

Нагадаємо, стосовно екскомандира другої роти київського “Беркут” Анатолія Логвиненка у суді слухається справа стосовно декількох епізодів: перешкоджання діяльності народних депутатів України та перевищення влади 19 серпня 2013 року біля КМДА (відео цього епізоду і досліджувалось під час засідання), перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та перевищення влади 30 листопада 2013 року, перевищення влади на Кріпосному провулку у місті Києві 23 січня 2014 року та організації службових підроблень та надання завідомо неправдивих показань 23 січня 2014 року.

Тетяна Безрук
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