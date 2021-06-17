У справі про розстріли на Інститутській суд дослідив експертизу одягу та фото із вилученого телефону обвинуваченого

У Святошинському районному суді Києва 16 червня пройшло засідання у справі про розстріли на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Під час засідання суд дослідив експертизу одягу та фото- і відеоматеріали, які містилися на ноутбуці та телефоні обвинуваченого.

Головуючий у справі суддя Сергій Дячук зачитав протоколи вилучення речових доказів у обвинувачених Сергія Тамтури та Олександра Маринченка під час обшуків, які проводилися у 2015 році. Серед речей, які перелічував суддя, у Тамтури вилучили куртку із написами “Міліція” та камуфльовані речі.

Прокурор Офісу генеральної прокуратури Ігор Земсков зазначив, що після експертизи на речах виявлені хімічні речовини, які входять до складу спеціальних засобів “Терен 6”.

Фото: Тетяна Безрук Яніс Сімонов та Ігор Земсков

“Прошу звернути увагу не на всі речі, а на маску чорну “балаклаву”, штани формені чорні, куртку формену чорну, в районі правого бокового нижнього карману пошкодження наскрізне з підкладкою, від дії високої температури. Звернути увагу, що саме такі за ознаками сходження, як по їх загальній формі речі, були і у вбитого працівника спецроти “Беркут” Миколи Симисюка (Микола Симисюк - співробітник “Беркуту”, який був вбитий 20 лютого 2014 року на Майдані - ред.) - зазначив прокурор.

Адвокат обвинувачених Ігор Варфоломєєв у відповідь на це вказав, що 19 січня 2014 року Сергій Тамтура горів і ця форма була на ньому.

“Не зрозумів аналогії, яку проводить прокурор щодо пошкоджень і загиблого Симисюка. Але звертаю увагу, шановний суд, що ми допитували свідків, які не зазначали, що одяг Тамтури було пошкоджено 20 лютого 2014 року. Є документація, що 19 січня Тамтура отримав у тому числі, у нього були пошкодження легенів, від тих хімічних речовин. 19 січня він горів і ця форма була на ньому. І слідів скотчу на цій курці не виявлено. Немає жодної підстави стверджувати, що Тамтура міг перебувати біля вибуху, який відбувся під потерпілим Симисюком”, - звернувся до суду Варфоломєєв.

Фото: Тетяна Безрук Сергій Тамтура, адвокати Ігор Варфоломєєв, Олександр Горошинський та Стефан Решко.

Проте прокурор Земсков уточнив, що у висновках експерта відсутня інформація про наявність на куртці Тамтури слідів бензину чи будь-яких нафтовмісних продуктів, які містилися в “коктейлях Молотова”.

Також суд дослідив фото- та відеофайли, які містилися на вилучених у Олександра Маринченка електронних носіях. Прокурори вказали на наявність фото від 19 лютого 13:30, зробленого біля готелю “Україна”. На ньому зображені співробітники спецроти “Беркут” з автоматами “Калашнікова”. Прокурор Яніс Сімонов звернув увагу суду, що на фото зображені також обвинувачені Сергій Зінченко та Олександр Маринченко.

Нагадаємо, що суд поновив повноцінний розгляд справи про розстріли на Інститутській. 2 червня 2021 року Святошинський районний суд під головуванням Сергія Дячука дозволив проведення спеціального судового розгляду у справі трьох бійців спецроти “Беркуту” Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського, обвинувачених у розстрілі 48 людей на Інститутській 20 лютого 2014 року, які переховуються після обміну в ОРДЛО.