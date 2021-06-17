У "Київавтодорі" влаштували обшуки через ремонт Борщагівського шляхопроводу

Державна фіскальна служба в четвер, 17 червня, прийшла з обшуком в комунальну корпорацію "Київавтодор". Справа стосується несплати податків при ремонті Борщагівського шляхопроводу.

Про це повідомили пресслужби ДФС та Київської міської прокуратури.

"Підрядна організація, діючи у змові з службовими особами КК «Київавтодор», зазначала у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволило ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах та завищити реальну вартість ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Загальна сума несплачених податків, за оцінками Державної фіскальної служби, становить понад 30 млн гривень.

"Київавтодор" був замовником капітального ремонту шляхопроводу, який розмежовує проспекти Любомира Гузара та Леся Курбаса та проходить над залізницею Київ-Волинський - Святошино (біля платформи "Борщагівка").

Обшуки покликані знайти первинні фінансові документи та зафіксувати інші відомості про обставини вчинення можливого злочину.

Нагадаємо, що капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу відбувався у 2019-2020 роках.

На споруді замінили 76 балок, 23 аварійні ригелі опор, влаштували нові перехідні плити між шляхопроводом і земляним полотном. Оновлено монолітну плиту автопроїзду і трамвайного проїзду. Влаштовано нову гідроізоляцію та нове асфальтове покриття. На шляхопроводі встановили декоративне освітлення у вигляді каштанового листя.

Тендер на капремонт шляхопроводу відбувся у травні 2019 року. Перемогу на ньому здобуло ТОВ "Укртрансміст".