Суд арештував корпоративні права 28 пов'язаних із Glusco компаній

Державна фіскальна служба повідомила про арешт корпоративних прав 28 компаній, пов'язаних із діяльністю АЗС Glusco.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

У березні 2021 року СБУ та ДФС провели масштабну спецоперацію на заправках, нафтобазах та інших об'єктах мережі Glusco, за результатами якої силовики заявили про викриття схеми реалізації на ній неякісних нафтопродуктів.

За версією слідства, з Росії через море незаконно завозилось паливо Євро-4, яке на нафтобазах змішували з паливом для реактивних двигунів, штучно отримуючи паливо Євро-5. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн гривень.

Під час обшуків на об'єктах мережі Glusco правоохоронці знайшли 13 млн літрів бензину, дизпалива, реактивного палива та інших нафтопродуктів невідомого хімічного складу. Загальна вартість паливно-мастильних матеріалів оцінюється у 350 млн гривень.

В ході слідства було встановлено 28 компаній, які мають спільних засновників і бенефіціарних власників, що вказує на підконтрольність одним і тим же особам.

Оскільки власники планували перереєструвати ці підприємства на інших осіб (на думку ДФС - з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків), правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про арешт корпоративних прав компаній.

Суд задовольнив його і наклав арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких перебувають в тому числі заправки, загальна вартість яких оцінюється у 700 млн гривень.

Нагадаємо, що мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок "Роснафти", що працювали під торговими марками Formula, ТНК, "Золотий Гепард", "Смайл". У 2016 році "Роснафта" вирішила продати їх швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Моісеєва, якого неформально пов'язують з Віктором Медведчуком.

Сам Моісеєв своє партнерство з Медведчуком заперечує. Політик також заперечує зв'язок з бізнесом Моісеєва.

19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму, а 11 березня СБУ та Державна податкова служба влаштували масштабну спецоперацію на заправках та нафтобазах Glusco.

Заправки Glusco відтоді продають тільки газ, тоді як бензину і дизпалива на них нема.

На початку червня стало відомо, що SOCAR веде переговори про купівлю мережі заправок Glusco.