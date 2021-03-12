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Glusco заперечила причетність до ухилення від сплати податків

Мережа звинуватила силовиків у тиску.

Glusco заперечила причетність до ухилення від сплати податків
Фото: glusco.swiss

Мережа заправок "Глуско Рітейл" заперечила причетність до ухилення від сплати податків.

Про це йдеться в коментарі компанії щодо обшуків, які відбулися напередодні.

"11 березня 2021 року на 3 нафтобазах і 105 АЗК мережі ТОВ "Глуско Рітейл" проведені обшуки в рамках кримінального провадження, яке не має жодного стосунку до діяльності групи компаній Глуско", - йдеться в заяві.

У пресрелізі повідомляється, що провадження було розпочате за фактом вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами ТОВ "Альтернатів Енерджі Сорсес Компані", "які не пов’язані з Глуско ні господарськими правовідносинами, ані відносинами контролю".

"Тому дії правоохоронців, які місцями застосовували фізичну силу й вилучили техніку, вважаємо неприпустимими", - заявила компанія.

Мережа Glusco вважає, що кримінальне провадження використовується для тиску на неї.

Нагадаємо, що кримінальне провадження, в рамках якого відбулися обшуки, розслідується за ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом); ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків); ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем); ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).

Мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок "Роснафти", що працювали під торговими марками Formula, ТНК, "Золотий Гепард", "Смайл". У 2016 році "Роснафта" вирішила продати їх швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Моісеєва, якого неформально пов'язують з Віктором Медведчуком.

Сам Моісеєв своє партнерство з Медведчуком заперечує. Політик також заперечує зв'язок з бізнесом Моісеєва. 

19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму.

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