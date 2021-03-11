З "Укрзалізниці" звільнився грузинський топменеджер

Директор з комерційної роботи і логістики "Укрзалізниці" Іраклі Езугбая оголосив про свою відставку.

Про це він сказав на пресконференції в четвер, пише профільне видання ЦТС.

"На жаль, реформа йде повільно. Її необхідно було провести ще 10 років тому. Саме тому, що реформа не відбулася, УЗ прийшла до сьогоднішніх результатів. Я як людина дії вважаю, що реформи потрібні і їх не можна відкладати, тому я прийняв рішення піти у відставку. З повною підтримкою генерального директора, з повною підтримкою реформ. Реформи потрібні. Їх відкладати не можна. Я сподіваюся, що особисте питання буде знято з порядку денного і реформи підуть", - сказав Езугбая.

Він також заявив, що йде з посади, оскільки на його адресу почалося цькування зі сторони сил, "не зацікавлених в національному вантажному перевізнику".

Езугбая, який в 2005-2012 роках в період президентства Михайла Саакашвілі керував грузинською залізницею, прийшов в УЗ в вересні 2020 року.

Він планував модернізувати вертикаль вантажних перевезень "Укрзалізниці", створивши нову структуру UZ Cargo. В лютому стало відомо, що наглядова рада "Укрзалізниця" наказала правлінню скасувати рішення про створення UZ Cargo.

Попри це в кінці лютого Езугбая заявив, що "Укрзалізниця" планує сформувати філію вантажних перевезень до кінця першого півріччя.