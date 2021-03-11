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Воррен Баффет став п'ятим мільярдером зі статками $100 млрд

Таким багатством можуть також похвалитися Безос, Маск, Арно та Гейтс.

Воррен Баффет став п'ятим мільярдером зі статками $100 млрд
Фото: EPA/UPG

Статки американського мільярдера Воррена Баффета у середу, 10 березня, сягнули позначки у $100 млрд, пише Reuters.

Майже вся ця сума - вартість частки Баффета в інвестиційній компаній Berkshire Hathaway Inc.

90-річний Баффет став п'ятим мільярдером, чиї статки перевищують $100 млрд. Крім нього, таким багатством можуть похвалитися засновник Amazon Джефф Безос, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск, власник LVMH Moet Hennessy Бернар Арно та засновник Microsoft Білл Гейтс.

Трохи менше $100 млрд мають засновник Facebook Марк Цукерберг та засновник Oracle Ларрі Еллісон.

Статки Баффета могли б бути набагато більшими, ніж зараз, якби він не віддавав стільки на благодійність. З 2006 року він пожертвував понад $37 млрд акціями Berkshire. Як наслідок, його частка в Berkshire зменшилася приблизно вдвічі.

Баффет разом з Біллом Гейтсом в 2010 році запустив ініціативу The Giving Pledge, пообіцявши віддати на благодійність не менше половини своїх статків.

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