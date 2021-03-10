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На Дніпрі відкрили новий сезон навігації

Мінінфраструктури хоче здійснювати річкову навігацію круглий рік.

На Дніпрі відкрили новий сезон навігації
Фото: mtu.gov.ua

Державна служба морського та річкового транспорту з 10 березня відкрила новий сезон річкової навігації на Дніпрі після найкоротшого за останні роки міжнавігаційного періоду.

В цьому році він становив всього 54 дні, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Відкриття нового сезону навігації на судноплавних шлюзах Дніпровського каскаду у 2021 році починаємо відсьогодні, з 10 березня. Завдяки нашим спільним зусиллям та скоординованим діям цьогорічний міжнавігаційний період – мінімальний за останні роки. Всього 54 календарні дні. І якщо надалі погодні умови дозволятимуть, ми хочемо здійснювати річкову навігацію цілий рік", - прокоментував цю подію міністр Владислав Криклій.

Нагадаємо, що в кінці 2020 року Верховна Рада ухвалила закон, який визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту.

Міністерство інфраструктури заявляло, що він дозволить відродити річкові вантажні перевезення в Україні і збільшити вантажопотік до 30 млн тонн.

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