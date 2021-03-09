Правозахисники повідомили, що в ОРДЛО готуються до військових дій
Правозахисники повідомили, що в ОРДЛО готуються до військових дій
У Києві затримали підозрювану у вбивстві поліцейської
У Києві затримали підозрювану у вбивстві поліцейської
Під дачею Зеленського влаштували акцію на підтримку Стерненка і Антоненка
Під дачею Зеленського влаштували акцію на підтримку Стерненка і Антоненка
У Києві відбувся Марш жінок, паралельно пройшла акція "Операція з порятунку феміністок"
У Києві відбувся Марш жінок, паралельно пройшла акція "Операція з порятунку феміністок"
Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
Корея оприлюднила попереднє розслідування смертей після щеплення від ковіду – зв'язку з вакцинуванням не знайшли
Корея оприлюднила попереднє розслідування смертей після щеплення від ковіду – зв'язку з вакцинуванням не знайшли
Меган Маркл у інтерв'ю Опрі заявила, що члени королівської родини обговорювали колір шкіри її сина
Меган Маркл у інтерв'ю Опрі заявила, що члени королівської родини обговорювали колір шкіри її сина
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
ГоловнаЕкономікаФінанси

Зеленський підписав нову редакцію закону про фінансовий лізинг

Попередня версія закону за 17 років сильно застаріла.

Зеленський підписав нову редакцію закону про фінансовий лізинг
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 9 березня, підписав нову редакцію закону про фінансовий лізинг. Верховна Рада прийняла її на початку лютого замість застарілого закону від 2004 року.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Закон покладає державне регулювання та нагляд на ринку фінансового лізингу на Національний банк, визначає ознаки фінлізингу та його об'єкти.

"Послуги фінансового лізингу є одним із чинників зростання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, покращення якості їхніх послуг, підвищення ефективності виробництва, як наслідок – зміцнення позицій на вітчизняному ринку та підвищення шансів для виходу на міжнародний. Адже у розвинених країнах через лізинг здійснюється майже третина інвестицій в основні засоби, тоді як в Україні цей показник в останні роки коливається в межах 3-4%", - йдеться в повідомленні.

В Національному банку раніше пояснювали, що новий закон гармонізує та узагальнює визначення фінансового лізингу, які застосовуються в різних актах законодавства.

Серед нововведень закону НБУ наголошував на посиленні вимог щодо захисту прав споживачів послуг фінансового лізингу, наданні чіткого визначення договору фінансового лізингу, врегулюванні порядку набуття лізингоодержувачем права власності на предмет лізингу у кінці строку лізингу.

Також документ встановлює порядок припинення договору фінансового лізингу у разі значного прострочення лізингових платежів. Це забезпечить захист прав і інтересів добросовісних сторін договору. Крім того, закон визначає можливість передачі предмету лізингу в суборенду та врегульовує правила здійснення такої передачі.

Законом також усувається розбіжності щодо форми, в якій має бути укладений договір фінансового лізингу та узгоджені вимоги закону з вимогами законодавства про фінансовий моніторинг.

Нова редакція закону про фінансовий лізинг набуде чинності через три місяці після опублікування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також