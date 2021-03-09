Зеленський підписав нову редакцію закону про фінансовий лізинг

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 9 березня, підписав нову редакцію закону про фінансовий лізинг. Верховна Рада прийняла її на початку лютого замість застарілого закону від 2004 року.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Закон покладає державне регулювання та нагляд на ринку фінансового лізингу на Національний банк, визначає ознаки фінлізингу та його об'єкти.

"Послуги фінансового лізингу є одним із чинників зростання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, покращення якості їхніх послуг, підвищення ефективності виробництва, як наслідок – зміцнення позицій на вітчизняному ринку та підвищення шансів для виходу на міжнародний. Адже у розвинених країнах через лізинг здійснюється майже третина інвестицій в основні засоби, тоді як в Україні цей показник в останні роки коливається в межах 3-4%", - йдеться в повідомленні.

В Національному банку раніше пояснювали, що новий закон гармонізує та узагальнює визначення фінансового лізингу, які застосовуються в різних актах законодавства.

Серед нововведень закону НБУ наголошував на посиленні вимог щодо захисту прав споживачів послуг фінансового лізингу, наданні чіткого визначення договору фінансового лізингу, врегулюванні порядку набуття лізингоодержувачем права власності на предмет лізингу у кінці строку лізингу.

Також документ встановлює порядок припинення договору фінансового лізингу у разі значного прострочення лізингових платежів. Це забезпечить захист прав і інтересів добросовісних сторін договору. Крім того, закон визначає можливість передачі предмету лізингу в суборенду та врегульовує правила здійснення такої передачі.

Законом також усувається розбіжності щодо форми, в якій має бути укладений договір фінансового лізингу та узгоджені вимоги закону з вимогами законодавства про фінансовий моніторинг.

Нова редакція закону про фінансовий лізинг набуде чинності через три місяці після опублікування.