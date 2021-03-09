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Глава ДФС Мельник назвав суми відшкодованого бюджету збитків від податкових правопорушень за 2020 рік

Державної фіскальною службою було арештовано майна на 3,4 млрд грн.

Глава ДФС Мельник назвав суми відшкодованого бюджету збитків від податкових правопорушень за 2020 рік
Фото: kharkov-terminal.com.ua

За підсумками 2020 року Державна фіскальна служба забезпечила відшкодування завданих збитків держбюджету від податкових правопорушень на суму 1,1 млрд грн. Для забезпечення можливості в судовому порядку стягнути даний збиток Державної фіскальною службою було арештовано майна на 3,4 млрд грн. Про це повідомив керівник ДФС Вадим Мельник в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Наша головна мета - виявлення і розслідування кримінальних правопорушень за фактами несплати податків до бюджету. Результатом цієї роботи повинні бути відшкодування збитків та рішення судів про притягнення до відповідальності. Тобто забезпечення одного з головних принципів кримінального процесу - невідворотності покарання. Щоб не тільки ті, хто порушили закон, розуміли, що вони будуть покарані, а й ті, хто намагаються ухилятися, знали: ми є, функціонуємо і прийдемо до всіх, хто порушить податкове законодавство. Як приклад, за результатами 2020 року в спрямованих слідчими підрозділами ДФС до суду кримінальних процесах забезпечено відшкодування заподіяної злочинами шкоди в розмірі 1,1 млрд гривень. Крім того, для забезпечення можливості в суді стягнути до бюджету завдані збитки в таких кримінальних виробництвах, нами арештовано майна на суму 3,4 млрд гривень ", - зазначив глава ДФС.

Серед пріоритетів ДФС, зазначає Мельник, боротьба з контрафактним алкоголем.

"За останні два місяці [січень-лютий] виявлено 20 незаконних лікеро-горілчаних виробництв. Вилучено близько 229 тонн незаконно виготовленого спирту, 184 тонни незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів. Відповідальність [за виготовлення контрафактної продукції] буде кримінальною, за статтею 204 Кримінального кодексу України. Сьогодні ми вже почали затримувати людей в зв'язку з підозрою в скоєнні злочину щодо незаконного виготовлення підакцизної групи товарів. Остаточний вирок буде залежати від ступеня тяжкості ", - заявив Мельник.

Відзначимо, ДФС знаходиться в стадії ліквідації, функції даного органу має перебрати на себе Бюро економічної безпеки. Вадим Мельник призначений на посаду глави ДФС в грудні 2020 року.

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