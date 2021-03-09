Нацбанк зосередиться на збільшенні інвестицій, що позитивно впливають на клімат, - Шевченко

Національний банк України розробить низку документів та інструментів для впровадження сучасних та передових підходів до збереження екології та довкілля. Про це написав у своїй колонці голова НБУ Кирило Шевченко.

Зокрема, він зазначив, що особисто вірить у філософію Greenpeace щодо необхідності разом міняти світ, і залучати всі можливі інструменти для реалізації сталого розвитку. Так, Нацбанк на початку року приєднався до Мережі сталого банку (SBN), і планує найближчим часом розробити Стратегію та політику щодо сталого фінансування в Україні. Вона стане ключовим документом, що описує місію та цілі сталого розвитку української фінансової системи. Також відбудеться запровадження сучасної оцінки соціальних та екологічних ризиків в банках, а також системи заходів для їхнього зменшення.

Крім того, в планах НБУ імплементувати критерії екологічної, соціальної та управлінської сталості (так звані принципи ESG) в банківську діяльність, щоб фінустанови та учасники ринку капіталу використовували належну практику управління ризиками ESG. “Ще одним кроком стане розробка вимог до розкриття банками інформації за принципами ESG для інвесторів та інших зацікавлених сторін”, - зазначив Шевченко.

За його словами, Нацбанк уже доклав великих зусиль для реалізації так званого проекту “paperless” - тобто переведення документів в цифровий вигляд. В майбутньому — переведення всієї фінансової системи, разом з комерційними банками на цифрові носії, що дозволить не тільки зменшити використання паперу, але й пришвидшить всі процеси у фінансовому секторі, зазначив очільник НБУ.